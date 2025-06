Ibai Llanos opina sobre la polémica de los youtubers en Andorra: "Si te vas, ve con todo"

El Rubius sigue estando en boca de medio país, y no precisamente por su última hazaña en plataformas como Twitch o YouTube. Desde que el streamer decidiera contar abiertamente que se trasladaba a Andorra para -suponemos- pagar una menor tasa impositiva, son muchos los que han reaccionado al respecto. Incluidos compañeros de profesión, comoo Vegetta, Wall Street Wolverine o el propio Ibai Llanos.

Durante su último directo, el vasco decidió opinar sobre la polémica que ha emergido alrededor de los youtubers. ¿Es ética su decisión? ¿Tiene razón de ser? ¿Los beneficios son tan abrumadores como apuntan las cifras? Según publicaron varios medios, El Rubius factura alrededor de 4,3 millones de euros al año. Una cantidad que, de quedarse en España, debería tributar con un 45%, mientras que en Andorra, el porcentaje quedaría fijado en un 10. "La que se ha liado es espectacular, no había visto esto en mi vida", confesaba Ibai. Un pensamiento que, según dio a entender, comparte con el resto de influencers que vieron eclosionar el debate.

A este respecto, Llanos hacía referencia a unos stories que se viralizaron como la pólvora donde aparecía dando su opinión respecto a la partida de youtubers hacia Andorra. La diferencia es que, en contra de lo que muchos creen, las imágenes son de hace casi dos años. "A mí no me molesta, porque sé que la ente lo hace con buena intención. Pero me pone un poco tenso que yo tenga la etiqueta de héroe simplemente por quedarme en mi país . Me quedo aquí porque es la decisión que he tomado desde hace años y no me voy a Andorra porque estoy a gusto aquí. Yo aprecio mucho vuestro apoyo, pero aparte de que cualquier tema político siempre da un poco de pereza, no me gusta ser el mesías de nadie porque me he quedado en mi país ".

"No me imagino mi vida fuera de España para nada"

Aunque lo dijo por activa y por pasiva, Ibai no duda en reafirmar que, por el momento, no tiene duda sobre dónde fijar su residencia. "Hay mucha gente que le parece mal lo que yo dije en su día. Yo ya no leo las interacciones en Twitter porque te dan hostias por todos lados. Pero me han tenido que poner de hijo de p*ta para arriba. Yo de verdad, cuando me ha dicho mi abuela que El Rubius se había ido a Andorra, he flipado. De hecho, no me imagino mi vida fuera de España para nada. Viviré en Barcelona, Bilbao o Madrid, pero me encanta vivir aquí. Pero porque a mí me mola, aunque España tenga muchas mierdas y haya mucho gilipollas. El problema que tengo es que como me gusta comer, me atrae mucho la comida. A mí no me ha comprado Pedro Sánchez, me han comprado las patatas bravas", indicaba.

"Hay épocas en las que puedo pasar un año sin ver a mi familia. Y hay una cosa que os doy como consejo: el dinero jamás podrá comprar el tiempo. Se me pone hasta la piel de gallina al pensar que me he perdido la infancia de mi hermano desde los 12 años hasta los 16 años por querer trabajar aquí, y ahora por el COVID. Mis únicas vacaciones eran para ir a verlos, y es tiempo perdido que he sacrificado para hacer esto", concluía en un directo que acumuló cerca de 600.000 espectadores.