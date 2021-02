Llevaba días alimentando el hype en redes sociales, pero los nuevos fichajes de la casa de Ibai Llanos ya son una realidad. El vasco, que junto a sus ya compañeros Ander, Barbe y Reven ya conformaban un equipo en su antigua vivienda, crearon un directo desde su salón donde dieron paso a casi dos horas de expectación que culminaron con el anuncio tan esperado: los próximos inquilinos del inmueble. A través de un vídeo, que en menos de 24 horas ya se ha alzado con el segundo puesto en las tendencias de YouTube y acumula millón y medio de reproducciones, el streamer daba pie a todo tipo de elucubraciones sobre quién pasaría el selecto casting.

Durante los nueve minutos que dura el corto, la aparición estelar de la también youtuber Paula Gonu hacía presagiar que ella podría ser uno de los nuevos fichajes. Cuenta con una gran comunidad en redes, últimamente es asidua en Twitch y un detalle que no pasó desapercibido para muchos: reside en Barcelona, al igual que Ibai y sus compañeros tras la mudanza. Sin embargo, el final del vídeo revela que solo fue una táctica de distracción y se confirmaba que las esperadas incorporaciones no eran otras que las de Werlyb, Cristinini, Knekro e Illo Juan. Cuatro influencers, gamers y streamers que formarán parte del ambicioso proyecto del vasco para 2021 y cuyo anuncio causó todo tipo de reacciones en redes.

Ahora bien, ¿quién es quien? Como es evidente, todos y cada uno de los residentes de la nueva casa tienen una comunidad muy potente en redes sociales. Jorge Casanovas, conocido como Werlyb, solo tiene 23 años, pero es un conocido gamer de League of Legends. Cristina López, aka Cristinini, cuenta con dos millones y medio de seguidores entre YouTube y Twitch. Sergio García "Knekro" es un veterano youtuber especializado en videojuegos e Illo Juan, cuyo nombre real es Juan Alberto García, sigue la estela de Cristinini al acumular medio millón de seguidores entre las dos plataformas de streaming por excelencia.

"Quería pedir perdón, son cosas que pasan"

A pesar de la buena audiencia que generó el directo, Ibai no quiso desaprovechar la ocasión de, una vez finalizada la euforia inicial, compartir un vídeo en redes sociales donde explicó el pequeño problema técnico surgido durante la emisión. "Os quería pedir perdón por el audio del directo. Son cosas que pasan y no me gusta cuando la gente se pone tan agresiva, porque los ataques no van dirigidos a mí, sino al pobre chaval que está realizando el vídeo que es el primer afectado, y yo el segundo", indicaba.

Además de las disculpas, el vasco también quiso recalcar la importancia que había obtenido su última transmisión aportando cifras que, de nuevo, vuelven a alzarlo como uno de los streamers más importantes del momento: "Os quería dar las gracias por la acogida que ha tenido la presentación. Hemos tenido un pico de 420.000 espectadores, así que debe de ser la séptima u octava retransmisión de Twitch más vista de la historia. No tiene ningún tipo de sentido, así que de corazón, os doy a todos muchísimas gracias. Lo hemos hecho entre Barber y yo principalmente, y aunque no somos directores de cine, creo que ha quedado muy divertido", concluía visiblemente emocionado.