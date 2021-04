Ibai Llanos se pronuncia sobre la Superliga

Si has buceado por redes sociales durante el fin de semana, es más que probable que te hayas topado con un término desconocido hasta ahora: la Superliga Europea. Este proyecto futbolístico, liderado por Florentino Pérez, ha supuesto un mazazo para instituciones como la UEFA y la FIFA. Equipos como el Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid serían los tres españoles que formarían parte de un proyecto que poco a poco va ganando adeptos. Sin embargo, Ibai ha querido debatir abiertamente en su canal de Twitch las consecuencias que podría traer consigo este tipo de competiciones.

Junto a los periodistas deportivos Axel Martínez, Miguel Quintana, Dani Senabre, Rafael Escrig e Illie Oleart, el streamer dedicó cerca de dos horas a desentrañar, poco a poco, las principales dudas que tienen los aficionados europeos. ¿Se irán de las ligas domésticas? ¿Qué futuro le depara a la Champions? ¿Se pueden compaginar ambas competiciones? Son muchos los que predicen que la Superliga podría ser una realidad la próxima temporada, pero aún quedan muchos detalles que analizar hasta dar con la clave de lo que ya se ha convertido en la noticia deportiva de los últimos tiempos.

“Quién queda para ver el Getafe-Huesca que le den por el culo a la superliga no me hablen yo solo veo fútbol español“

"Esto es un escándalo que no parece que sea un farol"

Muchos espectadores, aficionados y profesionales del deporte han lanzado sus propias hipótesis sobre este proyecto futbolístico. De hecho, hay quienes opinan que es una especie de pulso contra la UEFA para lograr alguna que otra cesión de cara al próximo trienio. Sin embargo, Ibai tiene claro que esto no es cuestión de demostrar quién tiene más poder: "El rollo de tensar la cuerda no me lo creo, porque la han tensado mucho. Una cosa es tensarla y otra montar un día que yo considero histórico en el fútbol. Esto es un escándalo que no parece que sea un farol, y menos comandado por Florentino y todos los presidentes que hay. Ya se llevaba hablando de esto muchos años, así que es un plan que han activado pero que igual comenzó en 2014-2016".

“Le das 45 minutos más a Florentino y acaba con la corbata en la cabeza, dos cubatas en la mano y cantando unos temas de Julio Iglesias“ — Ibai (@IbaiLlanos) April 19, 2021

Los clubes no dejan de ser empresas cuyo único objetivo es obtener rédito económico con cada una de las acciones en las que invierten su capital. Por ello, Ibai confiesa que es comprensible este punto de vista, pero que partidos históricos "te los cargas de un plumazo" con el nuevo modelo.

“Me suda los cojones que cada semana vaya a haber un partidazo, como si juegan los monstruos de Space Jam vestidos de Mbappé. La magia de escuchar el himno de la Champions a las 20:55 y de ver a un delantero del Malmö de dos metros meter cuatro goles de cabeza no tiene precio.“ — Blon (@blonstark) April 18, 2021

Aún son muchas las incógnitas que rodean a la Superliga, pero cada vez son más las voces que optan por pronunciarse al respecto frente al discurso y la defensa de su presidente, Florentino Pérez: "el fútbol tiene que evolucionar, como la vida, las empresas y las personas; cuando no tienes más que ingresos que los de la tele, la única manera es haciendo partidos más competitivos y que puedan ver todos los aficionados del mundo". ¿Habrá vía libre para que se lleve a cabo? ¿Se impedirá que los jugadores de los equipos que accedan a ella dejen de competir en sus respectivas Selecciones y ligas domésticas? Seguiremos día a día la polémica, pero si aún tienes incógnitas respecto a los últimos movimientos, aquí te dejamos un vídeo que puede solventar alguna de ellas.