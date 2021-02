Ibai Llanos o cómo captar al público joven en menos de un año

Quizás estés acostumbrado a ver el nombre de Ibai Llanos en cualquier red social en la que te sumerjas. Twitter, YouTube, Twitch, Instagram... Son múltiples las plataformas que han sucumbido al encanto de este vasco de solo 25 años y que ha generado una pregunta a los espectadores que se ponen frente a sus emisiones: ¿será capaz de llevarse de calle a una audiencia joven que cada vez está más desencantada con la televisión? El medio de entretenimiento por excelencia entre la generación zeta siempre había sido el tándem entre internet y la caja tonta, pero quizás estemos en un momento donde la estabilidad previamente adquirida entre ambos se vea sumida en una auténtica crisis.

Bajo este prisma solo nos queda hacernos una pregunta: ¿qué es lo que nos llama la atención? El éxito de programas como La isla de las tentaciones nos hace reflexionar sobre aquello que consigue lo imposible: mantenernos fieles ante un contenido sin que levantemos la vista de él o sin que lo abandonemos antes de que concluya. Ahora bien, ¿por qué poner el foco sobre la población joven? Precisamente porque somos una de las generaciones más desgastadas y con menor conexión con los medios de comunicación que tradicionalmente venían entreteniéndonos.

Los cambios son los que son y tenemos dos opciones: ignorarlos o incorporarlos a nuestra vida. Y parece que es esta segunda opción por la que hemos optado tras ser partícipes de lo directo, divertido, irónico y buen comunicador que puede llegar a ser Ibai. Prueba de ello son los múltiples proyectos en los que está invirtiendo no solo su dinero, sino un tiempo que, tal y como ha dicho en más de una ocasión, "es totalmente valioso y jamás se recupera". Ante esto solo nos queda valorar... ¿es tan bueno lo que nos propone? ¿Hará tambalear al target joven cada vez más escaso de las televisiones?

"La clave del éxito de Ibai es, precisamente, ser uno de nosotros"

Puede que hace unos años, lo normal fuera terminar de trabajar, estudiar o dedicarnos a cualquier tipo de hobby e irnos directos al sofá para disfrutar de un buen rato de desconexión frente a la televisión. ¿Te suena? Esta rutina, que es posible que hayas experimentado, ha dado un absoluto giro en los últimos tiempos. Ibai, que ya ha confesado en más de una ocasión que su intención era la de haber estudiado Periodismo, supo detectar a la perfección este cambio de rumbo. Quizás porque él mismo se encontraba en ambos bandos: el de creador y consumidor.

En febrero de 2020 decidió abandonar su faceta como caster para meterse de lleno en el mundo del streaming. Un sector en el que difícilmente puedes hacerte un hueco, a no ser que seas Ibai Llanos y partas con la ventaja de tener una comunidad en redes sociales de millones de usuarios. Visto así, quizás resulte más sencillo imaginar cómo pasa con facilidad de entrevistar al mismísimo Marc Gasol -algo que ni las televisiones tradicionales consiguieron- o tener a C. Tangana en su casa el día del estreno de "Tú me dejaste de querer", la obra cumbre de El Madrileño. Tampoco olvidemos la sencillez con la que se planta frente a Neymar o Thibaut Courtois para jugar a Among Us o el medio millón de espectadores que acumuló la retransmisión de sus propias campanadas. ¿Alguien da más?

Ante este boom de los nuevos formatos, la ilusión por los contenidos originales y la calidad de sus streamings, hemos querido preguntar a gente de varias edades qué es lo que ven en Ibai para seguir alzándolo como un auténtico líder de masas. Adrián solo tiene 15 años, pero no duda en afirmar a PlayzTrends la cantidad de horas que deposita frente a su ordenador cada vez que Twitch le avisa de que el vasco va a comenzar un nuevo directo. "Es una forma de despejarme. Tengo muchísimas cosas que hacer porque el instituto, con la que está cayendo, nos está exigiendo mucho más al haber clases a distancia. Lo mejor que veo en él es que sabe diferenciarse del resto de streamers y me hace mucha gracia la manera que tiene de ver la vida. Es como plantarte frente a un amigo al que conoces de toda la vida y con el que puedes compartir todo lo que te ocurre. Transmite mucha confianza".

Beatriz tiene 23 años y lleva siguiendo la trayectoria de Ibai desde sus inicios. Para ella, ponerse frente a sus contenidos le produce cierta sensación de "relax y desconexión": "Mi madre siempre me dice: "veo esto o aquello porque no tiene complejidad y me permite evadir la mente de cualquier cosa que me haya sucedido a lo largo del día". Y creo que comparto un poco su punto de vista, aunque supongo que ahora mismo... nada tiene que ver el consumo en televisión con el de plataformas como Twitch. En mi opinión, la clave del éxito de Ibai es, precisamente, ser uno de nosotros y darnos los contenidos que demandamos. Una especie de escucha activa que los medios tradicionales considero que ya han olvidado. Y el público joven lo nota", indica.