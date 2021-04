Florentino defiende la nueva Superliga por "una situación muy mala" y critica a UEFA: "Los monopolios se han acabado"

El presidente del Real Madrid y de la nueva Superliga europea, Florentino Pérez, ha defendido este lunes en una entrevista en El Chiringuito de Jugones, en Mega, que la nueva competición es una "solución para arreglar una situación muy mala del fútbol y paliar los ingresos perdidos" por los grandes clubes, a la vez que ha negado que la competición vaya a ser cerrada aunque 15 de los 20 equipos tengan plaza fija.

Florentino ha esgrimido que el fútbol "tiene que evolucionar, como la vida, las empresas, las personas" y que hay que "adaptarse a los tiempos en los que vivimos" porque el fútbol, según él, "ha perdido interés" en los últimos años.

Para ese nuevo formato de competición, Florentino ha defendido que la creación de la Superliga no va a suponer el fin de las competiciones domésticas y ha dicho que el nuevo proyecto va a permitir a todos los clubes, ya sean "grandes, medianos o pequeños" aumentar su riqueza ya el modelo de negocio se va a gestionar como "una pirámide", con estos 12 clubes en la cúspide de ella.

"Cuando no tienes más ingresos que los de la tele, la única manera es haciendo partidos más competitivos , que puedan ver todos los aficionados del mundo. Si en vez de hacer la Liga de Campeones hacemos una Superliga seríamos capaces de paliar los ingresos que hemos perdido" , ha dicho mientras explicaba el nuevo proyecto.

"No puede ser que en La Liga ganen dinero los clubes modestos y el Barcelona pierda dinero" , ha dicho Florentino al respecto. A lo que ha añadido: "La televisión para el Real Madrid representa el 20% de los clubes, para otros más modestos el 100% y con eso ganan dinero. Eso no es solidaridad".

"El fútbol en este momento ha bajado su atractivo entre los jóvenes y queremos elaborar una competición que la puedan ver. La Liga de Campeones es atractiva a partir de cuartos. Jugamos con equipos modestos que no tiene atractivo y si ahora lo hacemos entre los grandes toda la temporada es imbatible. Una vez que tenemos el dinero lo repartimos porque el fútbol funciona con solidaridad", ha manifestado.

Críticas a la UEFA, a la que pide más trasparencia

El principal impulsor del proyecto también ha criticado duramente a los últimos comentarios que ha hecho la UEFA en las últimas horas tras conocerse el comunicado de la creación de la Superliga. "La UEFA [...]es un monopolio, debe ser transparente, no tienen una buena imagen a lo largo de su historia, no se lo quiero yo decir, pero deben ser transparentes y no amenazantes", ha dicho Florentino en respuesta a las posibles sanciones anunciadas por parte de la UEFA para los clubes que se han adherido a este nuevo proyecto.

"Son las amenazas de alguien que confunde un monopolio con la propiedad, amenazar nunca funciona. Hay que dialogar", ha defendido Florentino mientras defendía que ayer ya lo dejaron claro en lo que fue "un comunicado perfecto".

Respecto a la posibilidad de que la UEFA eliminase al Real Madrid de la Champions esta temporada, Florentino ha sido tajante: "Al Madrid no le van a echar de la Champions, ni al Madrid ni al City ni a ninguno."