Aquel proyecto anhelado desde hace años por los grandes clubes europeos que Bartomeu destapó antes de abandonar la presidencia del Barça parece que tiene los cimientos bien sólidos a pesar de que algunos lo tildaran de "conversaciones de bar a las cinco de la mañana". Tan sólidos como que ya es oficial el nacimiento de la Superliga europea gracias al dinero del banco JP Morgan y al impulso de doce grandes clubes.

“❓ ¿Qué opinas de la Superliga europea?



⬇ Vota y déjanos tu comentario“ — RTVE Deportes (@deportes_rtve) April 18, 2021

Antes de que saltara la noticia en el viejo continente, la UEFA había dado un paso importante a petición de las ligas y las federaciones nacionales. Anunció sanciones ejemplares en la víspera de su Comité Ejecutivo: desde multas económicas a la no participación en las competiciones europeas amparadas por UEFA en la temporada 2021/22. Se intuye también, gracias al apoyo de las ligas y las federaciones, que no podrían participar en sus ligas nacionales ni sus jugadores acudir con sus selecciones.

“Al fin van a salir del "bar de las cinco de la mañana", de la "clandestinidad", los "gurus" de la superliga de "powerpint", embriagados de egoismo e insolidaridad. La @UEFAcom y @EuropeanLeagues y @laliga llevamos tiempo trabajando en este momento y tendrán su debida respuesta. pic.twitter.com/M5bUTaXKmG“ — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) April 18, 2021

En un mismo día y casi al unísono el máximo organismo europeo del fútbol filtró sus intenciones y se han sumado al enfado tanto federaciones (FA inglesa, RFEF y FIGC) como ligas importantes (Premier, LaLiga y Serie A) a través de un comunicado.

En el escrito señalan que han tenido conocimiento de que clubes ingleses, españoles e italianos podrían estar planeando el anuncio de la creación de una denominada Superliga cerrada, un día antes de que el Comité Ejecutivo del organismo continental defina el nuevo formato para la Liga de Campeones.

En este caso, anuncian que estas organizaciones permanecerán "unidas" para "detener este proyecto cínico", que "se basa en el interés propio de unos pocos clubes", "en un momento en que la sociedad necesita más que nunca la solidaridad". Precisan que estudiarán "todas las medidas disponibles, a todos los niveles, tanto judiciales como deportivas, para evitarlo", apuntan.

Recuerdan en su comunicado que tal y como anunció la FIFA y diversas federaciones "los clubes implicados tendrán prohibido jugar en cualquier otra competición a nivel nacional, europeo o mundial, y sus jugadores podrían verse privados de la oportunidad de representar a sus selecciones nacionales".

Según diferentes medios estadounidenses y británicos, como The New York Times o The Sunday Times, doce de los clubes europeos más importantes aspiran a crear una Superliga europea que compita con la Liga de Campeones. Entre ellos están los españoles Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid, los italianos Juventus, AC Milán e Inter de Milán y los ingleses Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham y Arsenal. Ningún club francés o alemán está en el proyecto, después de que Paris Saint-Germain y Bayern Múnich desechasen la oferta.

00.55 min ¿Una competición consagrada como la champions con más partidos y más ingresos para los participantes o un torneo desconocido que les ofrece más partidos, más dinero y más protagonismo?