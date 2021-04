Es habitual entrar en Twitter y que Ibai Llanos cope la conversación social durante horas convirtiéndose en trending topic, pero... a lo que no estamos acostumbrados es a que se sumerja de lleno en una polémica que parece no haber contentado a sus seguidores. A pesar de haber borrado los tuits de la discordia, el vasco podría haber iniciado una broma que no ha sentado bien a multitud de usuarios que han hecho que el propio caster se replantee el sentido de su presencia en la red de microblogging.

Todo comenzó cuando, en un hilo de Forocoches, el youtuber Sezar Blue fue acusado de canibalismo. Una incriminación sin base alguna, pero que lo colocó en el ojo del huracán después de que cientos de personas se creyeran la supuesta "broma" iniciada por este usuario del foro. Ahora bien, ¿por qué todo ha desembocado en continuas críticas a Ibai? Porque precisamente, parece que él fue uno de los responsables de que este hecho se viralizara con absoluta rapidez al darle cabida en su perfil de Twitter, donde cuenta con más de cuatro millones de seguidores.

“Para eso querías que fuéramos al corte inglés, perro? pic.twitter.com/XXVxlDuaCH“ — Ibai (@IbaiLlanos) April 5, 2021

"¿Para eso querías que fuéramos al Corte Inglés, perro?". Con este mensaje, Ibai hacía referencia a una conversación privada que mantuvo con el citado youtuber el pasado mes de mayo. Los comentarios de Sezar, absolutamente fuera de contexto dadas las circunstancias, sirvieron al streamer para mostrar unas declaraciones que podían sacarse de contexto a la perfección para seguir bromeando sobre el posible bulo iniciado contra su persona. Una acción que, lejos de generar humor entre su comunidad, propició que varios de sus seguidores se manifestaran en contra de aquella acción.

“Ibai promueve toxicidad cero pero luego difunde un bulo sobre alguien sin pensar en las consecuencias. Ayer ocurre lo que ocurre en el Cádiz-Valencia. Vaya sociedad más guapa se nos ha quedado donde solo importa la fachada y los hechos ya para otro día.“ — Eriik-7- (@Eriik_GG) April 5, 2021

“Toxicidad fuera, me rio y difundo un bulo que tacha a una persona de caníbal. A ver si empiezas a tener un poco de cuidado que tienes 4 millones de seguidores, no todo vale para hacer risa y buscar retwits.“ — MacCroquet (@Dani_MacCroquet) April 5, 2021

“Ibai a veces tuitea como si le siguieran cien personas.“ — . (@YihadAtletica) April 5, 2021

“Ibai con 4 millones de seguidores, poniendo tweets, retuiteando, y subiendo capturas, me ha parecido una barbaridad y una irresponsabilidad. https://t.co/qk6de8pfFR“ — THE C. (@Cruzetus) April 5, 2021

“Marbella Vice es una jodida BARBARIDAD. pic.twitter.com/dy2ByBeDVc“ — Ibai (@IbaiLlanos) April 4, 2021

“Menuda patinada sacar conversaciones privadas y acusar a alguien de cosas sin sentido con lo que eso conlleva. Espero que pidas perdón.“ — Ikigairamen (@ikigairamen) April 5, 2021

"Estáis todos mal de la p*ta cabeza" Ante el revuelo generado, Ibai eliminó un hilo donde continuaba la "broma" de Sezar Blue. Muchos usuarios le recriminaron su actitud aludiendo precisamente a su archiconocido lema: "toxicidad fuera, mala vibra fuera". Aún se desconoce si Llanos se pronunciará al respecto o si, por el contrario, dejará pasar la polémica como ha hecho en otras ocasiones. Por el momento solo conocemos el hartazgo que ha podido producirle este suceso gracias a las últimas palabras publicadas en su cuenta oficial de Twitter. ¿Habrá marcado un punto de inflexión para Ibai? ¿Abandonará las redes durante un tiempo? “Yo me voy a tomar por culo, estáis todos mal de la puta cabeza en esta red social, esto es acojonante“ — Ibai (@IbaiLlanos) April 5, 2021