Lo que hace Ibai, ¿es intrusismo laboral en el periodismo o no?

El debate está servido, y una vez más, en Twitter. Las últimas entrevistas de Ibai en su canal de Twitch están dando que hablar no solo por su contenido o por sus invitados, sino por lo que algunos periodistas consideran intrusismo dentro de la profesión. Él mismo se ha defendido de estas acusaciones con el siguiente tuit: "Esto es como si dices que por culpa de que Ramos vaya al Hormiguero o a la Resistencia le están quitando el trabajo a los periodistas".

Todo ha surgido a raíz del anuncio que ha colgado en Twitter Llanos desvelando que el próximo jueves tendrá como invitado especial en su canal de Twitch al futbolista Sergio Ramos. Puede que sea la primera ocasión en la que Ramos toque el estado de su renovación que tiene en vilo a los aficionados y a la prensa deportiva. Esto parece haber molestado a algunos periodistas deportivos a los que probablemente también le gustaría entrevistarlo.

“Me encanta el formato de charlas de Ibai pero la pereza y turra que da la gente con que le está quitando el trabajo a periodistas es demencial. Para empezar lo que hace Ibai no es periodismo ni pretende serlo, es una conversación que no busca informar sino entretener“

'Charlando tranquilamente'

El programa que Ibai estrenó hace poco más de un mes está siendo todo un éxito. Ramos será el tercer futbolista invitado de Charlando Tranquilamente, tras Gerard Piqué, que estrenó el formato, y el Kun Agüero, que estuvo hace un par de semanas. No hay duda de que Ibai cae bien dentro y fuera del mundo deportivo. Su reciente entrevista con Jordi Évole lo demuestra. Su imagen se ha visto claramente reforzada y muchos ya lo consideran un referente intergeneracional. No es que lo diga él, el propio Évole o Quique Peinado así lo han expresado.

Su carrera dentro del mundo de los eSports, donde ha sido comentarista, le ha hecho crearse una comunidad muy fuerte y fiel de seguidores. Además, es el actual narrador de LaLiga Casters. A pesar de no ser periodista, ni comunicador, o al menos no contar con un título que lo acredite, no se puede negar que sabe adaptarse como nadie a las demandas de la industria, creando contenido de interés en diferentes formatos. Muestra de ello es que lo que se desveló el pasado domingo en 'Lo de Évole': el steamer se encuentra actualmente en el top 3 mundial de casters en Twitch, posición que le otorga un gran poder entre las nuevas generaciones.

“No es lo mismo, es como una charla de buen rollo, como podría ser en La Resistencia por ejemplo. De todos modos ahí está la cosa, en que prefieran hacer una entrevista con Ibai u otros youtubers antes que con muchos periodistas, que deberían reflexionar sobre que hacen mal antes“ — Cristian Vicente (@xcobaltox) March 9, 2021

La trascendencia que en los últimos tiempos están teniendo creadores de contenido como Ibai, El Rubius o AuronPlay debería hacer que nos replanteáseamos la profesión de comunicador tal y como la conocemos hasta el momento. Y eso, es precisamente lo que ya se han encargado de señalar algunos usuarios en Twitter con sus comentarios. ¿Será este el fin de las grandes audiencias televisivas? ¿Apostarán ahora los grandes grupos de comunicación por creadores como Ibai? ¿O seguirán manteniéndose independientes de los grandes medios?