Vox expulsa a Ortega Smith de la ejecutiva y lo sustituye por la catalana Júlia Calvet

Vox ha expulsado a Javier Ortega Smith de la ejecutiva, el que fuera 'número 2' del partido, tras meses de desencuentros, según ha podido confirmar RTVE. Le sustituirá la actual portavoz de Juventud de la formación, Júlia Calvet.

La relación entre el aún diputado y portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, uno de los fundadores de Vox , y el partido se había deteriorado aún más en en los últimos meses tras la pérdida gradual de protagonismo de este en el partido.

Calvet, jurista, es un valor al alza en Vox. Es expresidenta de la plataforma estudiantil S'ha Acabat! y diputada autonómica en el Parlamento de Cataluña.

Porque recordemos que Ortega Smith ya había sido apartado como adjunto en la portavocía del Congreso hace poco más de un mes en sustitución de Carlos Hernández Quero. Y entonces, en declaraciones a la COPE, el que fuera cofundador de Vox dijo: «Para mí ha sido una gran sorpresa, no le voy a decir que pueda entenderlo como algo normal».

De Olona a Espinosa de los Monteros Ortega Smith abandonó la vicepresidencia de Vox en 2024 tras la asamblea que ratificó a Abascal como líder de la formación durante cuatro años mas. A pesar de ello, continuó en la dirección dentro de la ejecutiva hasta este martes. En los últimos años, el cofundador de Vox era considerado como una de las figuras más críticas contra su propio partido. Una relación que se enrareció tras sus choques con la exdirigente Macarena Olona. Cuando ella salió fue acompañada por la relegación en la secretaría general de Ortega Smith poniendo a Ignacio Garriga en su lugar. El último punto de fricción aconteció cuando el ya exmiembro del ejecutivo asistió a la presentación del 'think tank' del otro exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros, otra figura incómoda para el partido, y alegó que "nadie podía molestarse porque fuera a abrazar a un amigo".