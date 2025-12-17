Vox expedienta a uno de los líderes de Revuelta y lo acusa de filtrar audios sobre las presuntas irregularidades

Vox ha expedientado a uno de los líderes de la organización juvenil Revuelta y lo acusa de haber filtrado audios a RTVE y El Mundo. Así lo han confirmado a este medio fuentes de Revuelta, que también han indicado que la persona expedientada sigue a día de hoy trabajando en el partido, aunque está de baja por circunstancias médicas.

De acuerdo con estas grabaciones de varios dirigentes de Vox, la cúpula del partido tenía constancia desde marzo de las presuntas irregularidades contables de Revuelta con las donaciones para las víctimas de la dana.

Vox denunció el pasado 30 de noviembre a la organización por desviar supuestamente fondos recaudados para ayudar a los damnificados por la dana y por irregularidades en su gestión económica y funcionamiento. La puso el exvicepresidente de la organización y asesor de Vox en Bruselas, Arturo Villarroya, que dimitió.

Pese a la relación entre ambas organizaciones, Vox se desvinculó de Revuelta y aseguró que lo único que trató de hacer es ayudar con sus cuentas. Así, dejó en manos de la organización "dar las explicaciones" que procedan. Poco después, RTVE tuvo acceso a varios audios que probarían que el partido de Santiago Abascal estaba en conocimiento de estas irregularidades desde hace nueve meses.

Los audios Por un lado, están grabadas unas conversaciones producidas el 17 de octubre entre Montse Lluís, secretaria general adjunta de Vox, y Pablo González Gasca, uno de los líderes de Revuelta. "Nosotros vamos a denunciar si se nos priva de poder defendernos [...] Tenemos que adelantarnos antes de que salga un titular de que Vox está metido en esto", se oye decir a Lluís. Poco después, RTVE accedió a un nuevo audio, esta vez entre Gasca y el eurodiputado y vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, en los que este último le pide "liquidar" la situación y hacer "todo" lo que fuera preciso para "resolverlo". "Vox quiere que hagáis todo lo que sea preciso para resolver esto. Eso es lo correcto, es lo que nosotros estamos esperando de vosotros. Igual que Vox en su momento cuando nace Revuelta se sonrió de ver vuestro esfuerzo, pues ahora se sonríe, digámoslo así, de ver cómo vosotros ponéis un poco de orden en esto. Y no alargamos una agonía, porque seguirá entrando cuotas, seguirán entrando donaciones", afirmaba Buxadé. En los audios, González Gasca le aseguraba a Buxadé que habían pedido una auditoría, pero Buxadé insistía en que no era suficiente y exigía con "resolver" la situación y le reclamaba una "actuación responsable", que es "lo que se espera de Vox".