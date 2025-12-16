Buxadé pidió "liquidar" las presuntas irregularidades en Revuelta, según los audios a los que ha tenido acceso RTVE

La dirección de Vox conocía las presuntas irregularidades contables en las donaciones para las víctimas de la dana gestionadas por la organización juvenil de ideología afín Revuelta, según revelan los audios de una conversación entre el secretario de organización de la asociación Pablo González Gasca, y el líder del partido en Bruselas, Jorge Buxadé, en los que este último le pide "liquidar" la situación.

De acuerdo con las grabaciones a las que ha tenido acceso RTVE, Buxadé pidió al líder de la organización que hiciera "todo" lo que fuera preciso para "resolver" la situación, "poner un poco de orden" y no "alargar una agonía y una bola", ante el hecho de que iban a seguir entrando cuotas y donaciones en la organización. "¿Y eso a qué va?¿a la dana? ¿a los incendios?", agrega.

"Vox quiere que hagáis todo lo que sea preciso para resolver esto. Eso es lo correcto, es lo que nosotros estamos esperando de vosotros. Igual que Vox en su momento cuando nace Revuelta se sonrió de ver vuestro esfuerzo, pues ahora se sonríe digámoslo así de ver cómo vosotros ponéis un poco de orden en esto y no alargamos una agonía porque seguirá entrando cuotas, seguirán entrando donaciones", afirmaba Buxadé.

González Gasca le aseguraba que habían pedido una auditoría, pero Buxadé insistía en que no era suficiente y exigía con "resolver" la situación y le reclamaba una "actuación responsable", que es "lo que se espera de Vox".

El líder de Revuelta asegura que le acusaron de delitos que no había cometido El dirigente de la organización juvenil afirmaba en la grabación que si a él le dicen que ha cogido un dinero de la dana se "pega un tiro", niega que se hayan cometido las supuestas irregularidades y asegura que está haciendo todo lo que puede. Ante la publicación de estos audios, el propio González Gasca ha reaccionado con un mensaje a través de las redes sociales, en el que reprocha a Vox que le sentaran en un despacho y le acusaran de delitos "que no había cometido", a cambio de "entregar Revuelta". “Me sentaron en un despacho y me acusaron de delitos que no había cometido, todo a cambio de entregar Revuelta.



Expliqué la situación en la sede y todos mis compañeros me dieron la espalda. En lo personal, lo que quieras; en lo laboral, no puedo inmolarme, me confirmaban.



Fue…“ — Pablo González Gasca (@PabloGzlGasca) December 16, 2025