Vox conocía las presuntas irregularidades contables de Revuelta, según un audio

Varios audios filtrados, a los que ha tenido acceso TVE, demuestran que la cúpula de Vox estaba al tanto de las irregularidades contables de la organización juvenil Revuelta y que trazaron un plan para tomar el control y que no les salpicara.

Se tratan de unas conversaciones producidas el 17 de octubre entre Montse Lluís, secretaria general adjunta de Vox, y Gasca, uno de los líderes de Revuelta. "Nosotros vamos a denunciar si se nos priva de poder defendernos [...] Tenemos que adelantarnos antes de que salga un titular de que Vox está metido en esto", se oye decir a Lluís

La denuncia del partido llegó mes y medio después. La puso el exvicepresidente de la organización y asesor de Vox en Bruselas, Arturo Villarroya, que dimitió y acusó a sus excompañeros de desviar dinero destinado a las víctimas de la dana.

Villarroya dejó la directiva tras no recibir las cuentas solicitadas y elevó una denuncia a la Autoridad Independiente de Protección del Informante al asegurar que los dirigentes de la organización se negaban a presentar las cuentas. Mientras, Revuelta, de ideología afín a Vox y niega cualquier irregularidad y se define como un movimiento "limpio y transparente".

01.07 min Vox denuncia a la asociación juvenil Revuelta por desviar fondos

Revuelta acusa a Vox de "inventarse" el desvío de fondos Por su parte, Revuelta, de ideología afín a Vox y con dirigentes vinculados al partido de derecha, ha acusado el lunes a la dirección nacional de Vox de "inventarse" el presunto desvío de fondos. Vox, por su parte, ha negado vínculos orgánicos con la asociación, pero ha exigido "transparencia absoluta" ante los rumores sobre las donaciones de la dana. Tras días de acusaciones cruzadas, la asociación ha difundido su versión de la relación con Vox, explicando que nació en octubre de 2023 como herramienta de protesta contra la amnistía y que contó con apoyo inicial del partido, aunque manteniendo una supuesta autonomía. Sitúan el deterioro de la relación en la gestión de la dana y en la convocatoria de protestas contra Pedro Sánchez y Carlos Mazón, a quien califican de aliado de la dirección de Vox. Según Revuelta, desde entonces Vox habría intentado tomar el control de la asociación utilizando acusaciones económicas como pretexto, apoyándose en antiguos miembros y presionando con amenazas laborales. Aseguran haber ofrecido auditorías y documentación bajo confidencialidad, pero denuncian un "chantaje" para liquidar la organización y una campaña judicial y mediática tras negarse a ceder el control.