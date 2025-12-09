El PP se alía con el PSOE para pedir al Tribunal de Cuentas una fiscalización especial de la fundación de Vox
- También han votado a favor Sumar y el PNV y el único voto en contra ha sido de los de Santiago Abascal
- Varios exidirigentes de Vox en Baleares denunciaron un supuesto desvío de dinero hacia Disenso, la fundación de Abascal
El PP se ha aliado con el PSOE para instar al Tribunal de Cuentas a que audite las finanzas de la Fundación Disenso, vinculada a Vox, entre 2020 y 2025. Los 'populares' han sumado sus votos a los del PSOE en la Comisión Mixta, que incluye al Congreso y al Senado, para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en una propuesta presentada por los socialistas.
En concreto, la iniciativa urge al órgano que preside Enriqueta Chicano a realizar un informe de Fiscalización Especial de las cuentas de ingresos y gastos de Disenso en los últimos cinco años, "analizando la naturaleza, origen y destino de los fondos recibidos, corrección de su contabilización y justificación", según consta en el escrito al que ha tenido acceso RTVE.
La iniciativa llega después de que varios exdirigentes de Vox en Baleares hayan denunciado públicamente en las últimas semanas un supuesto desvío de dinero de los grupos parlamentarios a la fundación de Abascal, a quien acusan de querer "forrarse". Desde el partido de ultraderecha han asegurado que esas aportaciones de grupos institucionales son habituales en todas las formaciones y niegan toda irregularidad.
Durante el debate de la propuesta, el diputado socialista Ferran Verdejo, ha defendido que existe un "historial de sospechas sólidas" contra la contabilidad de esta entidad y ha recalcado que el verdadero "interés de Abascal es el dinero" y que han creado una fundación para que el líder del partido "tenga una paguita vitalicia".
En la misma línea, Engracia Rivera, de Sumar, se ha referido a Disenso como "un chiringuito que desvía millones de euros de financiación pública para hacer contrataciones opacas y producir bulos y propaganda xenófoba" y ha apoyado esta auditoría especial.
La iniciativa ha contado también con el respaldo del PNV, cuya senadora María Dolores Etxano confía en que esta fiscalización sirva para "despejar dudas" sobre si Vox está "desnaturalizando" la ley al desviar desde sus grupos autonómicos "ingentes cantidades de dinero" a una entidad que "reproduce casi de forma exacta las funciones de un partido", pero sin estar sometida a los controles que rigen para las formaciones políticas.
El Supremo dio la razón a Vox
Por su parte, el diputado de Vox Juanjo Aizcorbe ha tachado de "barbaridades" las acusaciones de PSOE, Sumar y PNV, ha achacado la iniciativa socialista a su "obsesión de acosar a quien no controla" y ha avisado de que "volverán a estrellarse" como les ocurrió cuando el Tribunal Supremo anuló una de las tres sanciones que el Tribunal de Cuentas ha impuesto a Vox. En concreto, se refiere a la multa de 238.000 euros por dos infracciones continuadas muy graves al recolectar donaciones finalistas para sufragar la querella que interpuso contra el expresidente de la Generalitat Quim Torra.
Además, ha recordado que Disenso ya ha sido fiscalizada sin haberse encontrado "ningún indicio de irregularidad" y ha añadido que Vox apoyaría esa fiscalización si se hiciera lo mismo con todas las fundaciones políticas "desde su nacimiento".
Desde el PP, Luis María Beamonte ha indicado que pedir una fiscalización especial de Disenso o de todas las fundaciones "carece de sentido" porque su contabilidad ya es analizada por el Tribunal de Cuentas. No obstante, ha dado su apoyo a la iniciativa socialista. "Quien nada oculta nada tema y no tenemos ningún problema con la transparencia", ha argumentado.
Eso sí, ha recalcado que el tribunal no puede "fiscalizar el objetivo ideológico de los gastos" y ha tachado de "hipócrita" que el PSOE se erija en garante con control financiero cuando la Audiencia Nacional tiene "una investigación abierta por sus pagos en efectivo que no declara" y fundaciones vinculadas al PSOE, como la Pablo Iglesias "se hunden".