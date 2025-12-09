El PP se alía con el PSOE para pedir al Tribunal de Cuentas una fiscalización especial de la fundación de Vox

El PP se ha aliado con el PSOE para instar al Tribunal de Cuentas a que audite las finanzas de la Fundación Disenso, vinculada a Vox, entre 2020 y 2025. Los 'populares' han sumado sus votos a los del PSOE en la Comisión Mixta, que incluye al Congreso y al Senado, para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en una propuesta presentada por los socialistas.

En concreto, la iniciativa urge al órgano que preside Enriqueta Chicano a realizar un informe de Fiscalización Especial de las cuentas de ingresos y gastos de Disenso en los últimos cinco años, "analizando la naturaleza, origen y destino de los fondos recibidos, corrección de su contabilización y justificación", según consta en el escrito al que ha tenido acceso RTVE.

La iniciativa llega después de que varios exdirigentes de Vox en Baleares hayan denunciado públicamente en las últimas semanas un supuesto desvío de dinero de los grupos parlamentarios a la fundación de Abascal, a quien acusan de querer "forrarse". Desde el partido de ultraderecha han asegurado que esas aportaciones de grupos institucionales son habituales en todas las formaciones y niegan toda irregularidad.

Durante el debate de la propuesta, el diputado socialista Ferran Verdejo, ha defendido que existe un "historial de sospechas sólidas" contra la contabilidad de esta entidad y ha recalcado que el verdadero "interés de Abascal es el dinero" y que han creado una fundación para que el líder del partido "tenga una paguita vitalicia".

En la misma línea, Engracia Rivera, de Sumar, se ha referido a Disenso como "un chiringuito que desvía millones de euros de financiación pública para hacer contrataciones opacas y producir bulos y propaganda xenófoba" y ha apoyado esta auditoría especial.

La iniciativa ha contado también con el respaldo del PNV, cuya senadora María Dolores Etxano confía en que esta fiscalización sirva para "despejar dudas" sobre si Vox está "desnaturalizando" la ley al desviar desde sus grupos autonómicos "ingentes cantidades de dinero" a una entidad que "reproduce casi de forma exacta las funciones de un partido", pero sin estar sometida a los controles que rigen para las formaciones políticas.