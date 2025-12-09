El tiempo hoy 9 de diciembre en España: Galicia, Asturias y Cantabria, en alerta por las fuertes rachas de viento

Las temperaturas irán en aumento este martes en la mayor parte de la Península, a pesar de que la entrada de un frente provocará un incremento de la nubosidad y precipitaciones generalizadas en el cuadrante noroeste, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Al principio del día se mantendrá una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados y nubosidad baja matinal dejando nieblas en regiones de ambas mesetas, Ebro y depresiones del nordeste, cordillera Cantábrica y Baleares, siendo más densas en Mallorca. Únicamente predominarán los cielos cubiertos en el tercio noroeste, debido a un frente que a lo largo del día irá penetrando en la Península, terminando por cubrir los cielos en buena parte de su mitad occidental.

Sin embargo, Galicia, Asturias y Cantabria están en alerta naranja por rachas muy fuertes de viento que en algunas zonas altas y litorales gallegos podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora. En concreto, Aemet apunta a precipitaciones "persistentes y localmente fuertes" en el oeste y sur de Galicia, mientras que se esperan "rachas muy fuertes" de viento de componente sur en el área cantábrica y en Galicia. Esta última comunidad está en alerta naranja prácticamente las 24 horas del día y también tiene avisos de lluvias.

Salvando las comunidades en alerta, el viento en general será "flojo" en el resto, con predominio de las componentes sur y este rolando a oeste en Canarias.

Previsiones meteorológicas para este martes RTVE/Aemet

Las precipitaciones, avanzando de oeste a este, afectarán al cuadrante noroeste, Extremadura y extremo occidental de Andalucía, siendo posibles en regiones aledañas al este de estas zonas. Serán más abundantes en el extremo occidental del sistema Central y de la cordillera Cantábrica así como en Galicia, donde se espera que sean persistentes y localmente fuertes en su mitad oeste.

En lo que respecta a las temperaturas, se esperan máximas en aumento en la mayor parte de la península, pocos cambios en los tercios nordeste y noroeste y algunos descensos en Galicia y noroeste de Castilla y León. A su vez, las mínimas irán en descenso en Galicia, bajo Ebro y zonas al norte de ambas mesetas; con predominio de los aumentos en el resto. La Aemet prevé pocos cambios térmicos en las islas y ciudades autónomas, así como heladas débiles en el Pirineo.