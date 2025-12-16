Puente pide "coherencia" a Díaz tras su petición de remodelar el Gobierno por los casos de acoso: "No sé si incluye a Sumar"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha pedido "coherencia" a Yolanda Díaz tras su petición de remodelar el Gobierno por los casos de acoso sexual que afectan al PSOE. "No sé si incluye a ministros de Sumar", ha dicho el ministro que ha recordado como tras la denuncia contra el exportavoz parlamentario Íñigo Errejón no hubo peticiones de dimisión por parte de los ministros socialistas.

"No entiendo muy bien la relación entre los casos en Almussafes y Monforte de Lemos y el Gobierno de España, sinceramente", ha advertido Puente en La Hora de La 1 después de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se mostrara muy crítica y pidiera a su socio de coalición que reformule el Ejecutivo tras conocerse además las denuncias por acoso contra el exasesor de Moncloa Paco Salazar.

Puente ha admitido que el partido "no está libre" del machismo, que "por desgracia permea la sociedad de arriba a abajo" y en este sentido ha admitido que "hay mucho que avanzar en esta materia" y ha señalado que las personas sobre las que pesa en este momento, una acusación, una denuncia o una sospecha fundada de haber incurrido en conductas inaceptables están todas fuera de la organización y suspendidas de militancia con carácter inmediato.

También ha reconocido que es "muy difícil abordar cuestiones" que afectan a personas conocidas y que "muchas veces en el PSOE" esto les ha pillado "absolutamente descolocados".

Preguntado por cuál es en su opinión el gesto político que debe hacer la parte socialista tras la petición de Díaz de reformular el Gobierno, Puente ha dicho en tono de ironía que "ofrecer sacrificios en el altar" es una medida "más religiosa que política" y ha instado a que si se trata es de "hacer sacrificios en el altar" se hagan, pero a continuación ha agregado: "No sé si la propuesta incluye ministros de Sumar, en fin encuentro muy poco sentido".