El Congreso vuelve a rechazar la senda de déficit, aunque el Gobierno tiene vía libre para presentar los presupuestos

El Congreso ha vuelto a rechazar la senda de déficit planteada por el Gobierno, que ahora podrá presentar un proyecto de presupuestos generales del Estado.

La mayoría parlamentaria de PP, Vox, Junts y UPN ya votó en contra en noviembre estos objetivos de estabilidad para el periodo 2026-2028, pero el Consejo de Ministros acordó volver a presentarlos, aun sin contar con los apoyos atados, para terminar con los trámites previos y tener vía libre para continuar con las cuentas públicas.

Las comunidades autónomas pierden una décima de margen

Sin la senda, se aplicarán los objetivos de déficit incluidos en el plan fiscal estructural a medio plazo, que es la misma en términos generales, aunque las comunidades autónomas se quedan sin una décima (0,1%) de margen fiscal. Pierden así una capacidad de gasto 5.485 millones de euros en el trienio, según el cálculo del Ministerio de Hacienda. La Administración central gana, en cambio, una décima.

"No se puede explicar que, ofreciendo un mayor margen, algunos voten en contra. Solamente se puede explicar si hay un partido en esta Cámara o varios que estén instalados en el 'no' por el 'no'", ha lamentado la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

De acuerdo con su Ministerio, la Comunidad de Madrid será la que más capacidad de gasto pierda entre 2026 y 2028, en comparación a si se hubiera aprobado la senda, unos 1.088 millones de euros.

Le sigue de cerca Cataluña, con 1.038,7 millones, y ya el resto de autonomías: Andalucía (731,4 millones), Comunidad Valenciana (509,9 millones); Galicia (280,8 millones); Castilla y León (256,7 millones); Canarias (200,5 millones); Castilla-La Mancha 193,3 millones); Aragón (169,6 millones); Baleares (153,4 millones); Región de Murcia (144,2 millones); Asturias (103,3 millones); Extremadura (91,5 millones); Cantabria (60,7 millones) y La Rioja (38,6 millones).

En la senda rechazada, el Gobierno había planteado que el déficit público del conjunto de las Administraciones bajara al 2,1% del PIB en 2026, el 1,8 % del PIB en 2027 y el 1,6 % del PIB en 2028.

Además del apartado de las comunidades autónomas, ya comentado, los objetivos para el Estado eran del 1,8 % del PIB en 2026, el 1,5 % del PIB en 2027 y el 1,4 % del PIB en 2028; y los de la Seguridad Social, del 0,2 % del PIB en 2026 y 2027 y del 0,1 % del PIB en 2028, mientras que los ayuntamientos mantenían el compromiso de equilibrio presupuestario (0% de déficit).

El plan del Gobierno apuntaba que la deuda debería bajar al 100,9 % del PIB en 2026, el 100 % del PIB en 2027 y el 99,1 % del PIB en 2028 para cumplir con la regla de gasto —el límite de cuánto puede aumentar el gasto computable entre dos ejercicios—, que es del 3,5 % para 2026, el 3,4 % para 2027 y el 3,2 % para 2028.