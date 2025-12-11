El Congreso aprueba el aumento salarial para los empleados públicos con apoyo del PP

El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves la subida salarial del 2,5% para 2025 y del 1,5% para 2026. Esta medida afectará al salario de los más de 3,5 millones de empleados públicos con el apoyo de todos los grupos, incluido el PP. Vox ha sido el único partido que ha votado en contra.

La medida se ha aprobado con 309 votos a favor, 32 en contra y 7 abstenciones. El real decreto ha sido convalidado y se tramitará como proyecto de ley. Esto permite que en el sector público estatal la subida de 2025, incluyendo los atrasos desde el pasado 1 de enero, se haga efectiva en una nómina adicional este mismo mes, lo cual afectará a 540.000 empleados.

El resto de las administraciones públicas tendrán que establecer el calendario de abono de los importes y atrasos relativos al ejercicio 2025.

Subida prevista para 2026 En lo referente a 2026, a la subida del 1,5% se podría sumar otro incremento retributivo y consolidable del 0,5% si la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) ese año es igual o superior al 1,5%. En su intervención, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido que los empleados públicos merecen "buenas condiciones". Además, ha recordado que las subidas forman parte de un acuerdo marco sellado con los sindicatos UGT, CC.OO. y CSIF que contempla un incremento del 11% para el periodo comprendido entre los años 2025 y 2028. Ha destacado que "lo merecen los héroes de la UME, que salvan vidas en mitad de cualquier tormenta. Lo merecen los veterinarios y veterinarias del Estado, que trabajan a contrarreloj para atajar la peste porcina. Lo merecen los agentes forestales, o los profesores de la universidad pública, o los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que protegen nuestra seguridad". A los incrementos de 2025 y 2026 se añadirá un 4,5% en 2027 y un 2% en 2028. López también ha subrayado que "más servidores públicos, mejor remunerados, más Estado del Bienestar". Gobierno, UGT y CSIF firman la subida salarial pactada para los empleados públicos: un 11% acumulado hasta 2028