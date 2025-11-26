Los técnicos de Hacienda van a la huelga por primera vez en 17 años para exigir más recursos y mejoras laborales

Cerca de 2.000 técnicos de Hacienda han protestado, este miércoles, en el centro de Madrid, para exigir mejoras en sus condiciones laborales. A mediodía, han comenzado una marcha lenta, desde la plaza de Cibeles, y han recorrido los 900 metros que les separaban del Ministerio de Hacienda, situado muy cerca de la Puerta del Sol.

El sindicato mayoritario de los técnicos de Hacienda, Gestha, asegura que casi la mitad de los 8.000 trabajadores de este colectivo ha secundado la jornada de huelga convocada para esta jornada. Es el primer parón que hacen en los últimos 17 años. La última huelga de este cuerpo funcionarial la llevaron a cabo en abril de 2008. Hacienda apunta que el seguimiento de la huelga ha sido algo menor que el que señalan los convocantes. El ministerio de María Jesús Montero habla de un 43%.

07.59 min Gestha reclama una carrera profesional

Gestha exige a Hacienda que cumpla con "una deuda histórica" El portavoz del sindicato, Carlos Cruzado, ha subrayado, al final de manifestación, las tres grandes reivindicaciones: "Es necesario desbloquear la carrera profesional, la movilidad y, además, reconocer las funciones que realizan". Cruzado señala que es "una deuda histórica" que lleva pendiente casi 20 años y que debe atender la ministra María Jesús Montero, tras heredarla de los gobiernos anteriores. ““ También el presidente de Gestha, Javier Gómez Vergel, ha recordado que, desde el año 2006, existe un compromiso por parte de los diferentes ejecutivos para reconocer las funciones que realizan y que se está incumpliendo en cada legislatura. Esta situación, asegura Gómez Vergel, afecta al papel que ejercen los técnicos en los ingresos estatales y en el control del gasto público: "Tenemos las manos atadas". Los técnicos de Hacienda que se han sumado a la protesta exigen que se reconozca económicamente todo su trabajo y piden más recursos en la lucha contra el fraude. Destacan que su actual situación está influyendo negativamente en el control tributario y que su labor "se está resintiendo". En opinión de Javier Álvarez, técnico de Hacienda de Madrid, esto está provocando "una disminución considerable de las denuncias tributarias" que merma las arcas públicas: "No estamos dispuestos a hacer labores que no nos corresponden si no nos dotan de medios e incentivos". De izquierda a derecha, el portavoz de Gestha, Carlos Cruzado, y el presidente del mismo sindicato, Javier Gómez Vergel, en la manifestación de este miércoles. JUANMA HERNÁNDEZ

"Quiero llegar a Pucela antes de ser abuela" En este momento, según las cifras que maneja Gestha, hay más de mil técnicos -1 de cada 8- que esperan para poder trasladarse a delegaciones de Hacienda en otros territorios. El sistema actual está bloqueado desde hace más de una década y está frustrando la posibilidad de cambiar de lugar de trabajo. Este es el caso de Rosa, funcionaria en Madrid, que lleva una pancarta en la que se puede leer "quiero llegar a Pucela antes de ser abuela". Se queja de que para poder volver a su ciudad, con las condiciones actuales, tiene que esperar más de 15 años: "Tengo varias compañeras que viajan diariamente desde Valladolid hasta Madrid para venir a trabajar". Y añade que "no tiene sentido que los nuevos funcionarios puedan ocupar ciertas plazas antes" que quienes tienen ya varios años de antigüedad. Una de las técnicas de Hacienda que se ha manifestado, este miércoles, en Madrid. JUANMA HERNÁNDEZ