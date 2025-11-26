Los técnicos de Hacienda van a la huelga por primera vez en 17 años para exigir más recursos y mejoras laborales
- La mitad de los trabajadores, según los convocantes, han secundado el paro y unos 2.000 han salido a manifestarse
- El sindicato mayoritario, Gestha, reclama un nuevo acuerdo para su carrera profesional y mayor movilidad
Cerca de 2.000 técnicos de Hacienda han protestado, este miércoles, en el centro de Madrid, para exigir mejoras en sus condiciones laborales. A mediodía, han comenzado una marcha lenta, desde la plaza de Cibeles, y han recorrido los 900 metros que les separaban del Ministerio de Hacienda, situado muy cerca de la Puerta del Sol.
El sindicato mayoritario de los técnicos de Hacienda, Gestha, asegura que casi la mitad de los 8.000 trabajadores de este colectivo ha secundado la jornada de huelga convocada para esta jornada. Es el primer parón que hacen en los últimos 17 años. La última huelga de este cuerpo funcionarial la llevaron a cabo en abril de 2008. Hacienda apunta que el seguimiento de la huelga ha sido algo menor que el que señalan los convocantes. El ministerio de María Jesús Montero habla de un 43%.
Gestha exige a Hacienda que cumpla con "una deuda histórica"
El portavoz del sindicato, Carlos Cruzado, ha subrayado, al final de manifestación, las tres grandes reivindicaciones: "Es necesario desbloquear la carrera profesional, la movilidad y, además, reconocer las funciones que realizan". Cruzado señala que es "una deuda histórica" que lleva pendiente casi 20 años y que debe atender la ministra María Jesús Montero, tras heredarla de los gobiernos anteriores.
También el presidente de Gestha, Javier Gómez Vergel, ha recordado que, desde el año 2006, existe un compromiso por parte de los diferentes ejecutivos para reconocer las funciones que realizan y que se está incumpliendo en cada legislatura. Esta situación, asegura Gómez Vergel, afecta al papel que ejercen los técnicos en los ingresos estatales y en el control del gasto público: "Tenemos las manos atadas".
Los técnicos de Hacienda que se han sumado a la protesta exigen que se reconozca económicamente todo su trabajo y piden más recursos en la lucha contra el fraude. Destacan que su actual situación está influyendo negativamente en el control tributario y que su labor "se está resintiendo". En opinión de Javier Álvarez, técnico de Hacienda de Madrid, esto está provocando "una disminución considerable de las denuncias tributarias" que merma las arcas públicas: "No estamos dispuestos a hacer labores que no nos corresponden si no nos dotan de medios e incentivos".
"Quiero llegar a Pucela antes de ser abuela"
En este momento, según las cifras que maneja Gestha, hay más de mil técnicos -1 de cada 8- que esperan para poder trasladarse a delegaciones de Hacienda en otros territorios. El sistema actual está bloqueado desde hace más de una década y está frustrando la posibilidad de cambiar de lugar de trabajo.
Este es el caso de Rosa, funcionaria en Madrid, que lleva una pancarta en la que se puede leer "quiero llegar a Pucela antes de ser abuela". Se queja de que para poder volver a su ciudad, con las condiciones actuales, tiene que esperar más de 15 años: "Tengo varias compañeras que viajan diariamente desde Valladolid hasta Madrid para venir a trabajar". Y añade que "no tiene sentido que los nuevos funcionarios puedan ocupar ciertas plazas antes" que quienes tienen ya varios años de antigüedad.
Los técnicos de Hacienda denuncian años de estancamiento
Entre los manifestantes también está Manuel García. Lleva siendo técnico de Hacienda 35 años, tras una dura oposición, y recuerda "el gran esfuerzo" que le supuso. Hoy ha llevado a la protesta una camiseta que ya utilizó en otra manifestación hace casi 20 años: "Esto demuestra que las reivindicaciones son las mismas porque nada ha mejorado". Manuel está convencido de que la Agencia Tributaria "podría ser muchísimo más eficiente" si se escucharan sus demandas. Denuncia que no se les está compensando las mayores responsabilidades que se les imponen con más remuneración: "Alcanzamos un tope y no se nos paga más".
En principio, esta es la única jornada de huelga que van a llevar a cabo, a la espera de conocer si la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, atiende sus reivindicaciones. No descartan continuar con más protestas y otras acciones en los próximos días. Insisten en que la capacidad de la Administración para combatir el fraude y controlar el gasto público debe ser una prioridad para el Gobierno y, por esa razón, reclaman que se les escuche. Rematan con este lema: "Si no nos valoran, el Estado está atascado".