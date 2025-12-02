El Gobierno aprueba la subida salarial del 11% hasta 2028 para los empleados públicos acordada con UGT y CSIF

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto para elevar un 11% el salario de los empleados públicos para el periodo de 2025-2028, tal y como acordó el Ejecutivo con los sindicatos UGT y CSIF el pasado miércoles. Así lo ha anunciado el ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, para quien se trata de un acuerdo "muy importante" y "excelente para la Administración Pública".

Concretamente, la medida incluye un incremento del 2,5% en 2025 —que se abonará este mes de diciembre con carácter retroactivo desde enero—; del 1,5% para 2026 —al que se sumará otro 0,5% si la inflación iguala o supera el 1,5% al cierre del año—; del 4,5% para 2027 y del 2% en 2028. Además, López ha recordado que también recoge algo "muy importante": la revisión en 2026 del complemento de residencia e insularidad de los trabajadores públicos en Canarias y Baleares.

Por ello, ha defendido que "no es solo un acuerdo salarial", sino que "tiene otras condiciones, como la mejora de los servicios y la digitalización de la Administración Pública" y busca apostar por el diálogo social, por la calidad del empleo público y por reforzar el estado del bienestar. Comisiones Obreras (CC.OO.) —que no se sumó a firmar al acuerdo el pasado jueves junto con CSIF y UGT— ha aprobado este martes respaldar dicho acuerdo y ha indicado que queda pendiente de formalizar la firma del mismo con el ministerio de Transformación Digital y Función Pública.

Con todo, López ha explicado que el real decreto entra en vigor desde su aprobación este martes, pero tendrá que ser ratificado en el Congreso de los Diputados.