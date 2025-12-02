El Gobierno aprueba la subida salarial del 11% hasta 2028 para los empleados públicos acordada con UGT y CSIF
- Incluye un incremento del 2,5% en 2025 y del 1,5% en 2026 con una cantidad adicional que dependerá de la inflación
- El ministro de Transformación Digital y Función Pública ha indicado que cada autonomía decidirá la forma de abonarlo
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto para elevar un 11% el salario de los empleados públicos para el periodo de 2025-2028, tal y como acordó el Ejecutivo con los sindicatos UGT y CSIF el pasado miércoles. Así lo ha anunciado el ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, para quien se trata de un acuerdo "muy importante" y "excelente para la Administración Pública".
Concretamente, la medida incluye un incremento del 2,5% en 2025 —que se abonará este mes de diciembre con carácter retroactivo desde enero—; del 1,5% para 2026 —al que se sumará otro 0,5% si la inflación iguala o supera el 1,5% al cierre del año—; del 4,5% para 2027 y del 2% en 2028. Además, López ha recordado que también recoge algo "muy importante": la revisión en 2026 del complemento de residencia e insularidad de los trabajadores públicos en Canarias y Baleares.
Por ello, ha defendido que "no es solo un acuerdo salarial", sino que "tiene otras condiciones, como la mejora de los servicios y la digitalización de la Administración Pública" y busca apostar por el diálogo social, por la calidad del empleo público y por reforzar el estado del bienestar. Comisiones Obreras (CC.OO.) —que no se sumó a firmar al acuerdo el pasado jueves junto con CSIF y UGT— ha aprobado este martes respaldar dicho acuerdo y ha indicado que queda pendiente de formalizar la firma del mismo con el ministerio de Transformación Digital y Función Pública.
Con todo, López ha explicado que el real decreto entra en vigor desde su aprobación este martes, pero tendrá que ser ratificado en el Congreso de los Diputados.
Defiende los plazos de aplicación
Este real decreto ley, ha explicado López, hace posible que se pueda abonar la subida correspondiente a 2025 en este mes de diciembre y, a partir del próximo 1 de enero, se aplique de forma automática el incremento de 2026. "Este Gobierno tiene un compromiso con lo público y con la igualdad", ha destacado, Tomar este tipo de medidas no sería algo posible sin el crecimiento económico y de empleo que está teniendo España, ha destacado que va a tener menos déficit que Alemania.
Con todo, López ha destacado que el acuerdo afecta a más de 3 millones de funcionarios en el país, todo ello "después de siete años de recortes, tanto en número como en condiciones del trabajo de estos empleados". Con respecto al mecanismo de ingreso, ha indicado que será cada comunidad autónoma la que consensúe con los sindicatos la forma de pago: "La cantidad vincula a todos, la forma de pago será cada administración la que la acuerde". Además, ha hecho hincapié en que esta medida se ha podido tomar gracias al crecimiento económico y de empleo que se está viviendo actualmente España.