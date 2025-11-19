El Gobierno ofrece a los empleados públicos una subida salarial acumulada del 10% de 2025 a 2028

El Gobierno ha propuesto a los sindicatos una subida salarial para los trabajadores públicos del 10% acumulado durante los ejercicios de 2025 a 2028, tal como han confirmado fuentes de la negociación a RTVE. Para 2025 y 2026 la cuantía no podría superar el 4% entre los dos ejercicios, algo que para los sindicatos es "insuficiente", por lo que se han emplazado a seguir negociando este jueves.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública se ha reunido este miércoles con las organizaciones sindicales CSIF, CC.OO. y UGT como parte del calendario que la secretaria de Estado del ramo, Consuelo Sánchez, se comprometió a mantener ante la amenaza de movilizaciones y huelga general de las tres organizaciones por el bloqueo de la negociación colectiva.

Para la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, este límite del 4% para 2025 y 2026 es un porcentaje que "complica la negociación", pues "un acuerdo plurianual de este tipo debe garantizar el poder adquisitivo", aunque ha evitado hablar de movilizaciones.

Algo que sí ha hecho el representante de CC.OO., Lucho Palazzo, quien ha calificado de "inaceptable" la oferta de subida salarial del Ejecutivo y ha advertido de que o es más ambiciosa o "la huelga general en diciembre será una realidad". "Supone un insulto a las empleadas y empleados públicos", ha denunciado.

CSIF, por su parte, entiende que esta primera oferta "no cubriría" la subida de los precios, pues hasta octubre de este año la inflación interanual era del 3,1%, y por tanto "no pueden aceptarla". Eso sí, ha añadido que, por responsabilidad, seguirán negociando con el Gobierno.

Pendiente la subida salarial de 2025 Cabe recordar el anterior acuerdo marco, para los años 2022-2024, terminó el pasado 31 de diciembre sin que se negociara uno nuevo, por lo que los empleados públicos tienen "congelado" su salario este ejercicio. "Hay que tener en cuenta que desde 2022, fecha del anterior acuerdo, los sueldos se han devaluado un 8% y desde 2010, cuando se produjo la bajada salarial con los recortes de ese año, la pérdida se eleva casi al 20%", han defendido desde CSIF, recordando que el Gobierno "está recaudando más que nunca, ha elevado el techo de gasto y por tanto hay margen para elevar la oferta". El Gobierno eleva un 8,5% el techo de gasto y aprueba la senda de estabilidad que se votará en el Congreso Sofía Soler Desde Función Pública han asegurado que estudiarán los planteamientos de las organizaciones sindicales y han defendido que el acuerdo marco que se está negociando contempla, entre sus objetivos, unos servicios públicos de mayor calidad y la mejora de la relación entre los ciudadanos y la Administración. A raíz de la oposición sindical, el Ministerio que lidera Óscar López ha convocado a los sindicatos a un nuevo encuentro para este jueves, 20 de noviembre, a las 12.00 horas.