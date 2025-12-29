Zelenski asegura que el marco del acuerdo de paz prevé 15 años de garantías de seguridad de EE.UU.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha asegurado este lunes que el borrador del marco de paz que negoció este domingo con Donald Trump prevé que EE.UU. dé garantías de seguridad "sólidas" a Ucrania durante 15 años.

Zelenski ha declarado a la prensa que ha pedido a Trump que las garantías se extiendan hasta los 50 años. "Realmente querría que estas garantías fueran más largas. Y le dije que realmente queremos considerar la posibilidad de 30, 40, 50 años", ha dicho Zelenski durante una conferencia de prensa telemática. Trump le respondió que consideraría esa posibilidad, ha añadido.

Para el presidente ucraniano, la garantía "real" de seguridad sería la presencia en territorio de su país de tropas extranjeras.

Zelenski ha insistido también en que cualquier texto de acuerdo debe ser votado en referéndum por los ucranianos, y ha puntualizado que su país necesitará al menos 60 días de alto el fuego para poder organizar la consulta.

Trump y Zelenski se entrevistaron este domingo en la residencia del primero en Florida, y ambos aseguraron que la paz está más "cerca", aunque no cerraron ningún acuerdo. La cuestión de la cesión de territorios y del uso de la central de Zaporiyia quedaron pendientes, según ha confirmado el presidente ucraniano.

Un "paquete de prosperidad" para la posguerra El presidente ucraniano ha revelado que negocia con Washington un "paquete de prosperidad" para la posguerra, que incluye un acuerdo de libre comercio con EE.UU. Zelenski ha afirmado también que no se ha avanzado sobre la posibilidad de establecer una "zona económica libre" en la región del Donbás (este de Ucrania, parcialmente conquistada por Rusia), y se ha declarado abierto a cualquier forma de comunicación con Rusia. Los negociadores de Ucrania y sus aliados europeos volverán a verse en enero, y Zelenski ha afirmado que quiere que la reunión tenga lugar en Ucrania. También en enero, pero en París, la Coalición de Voluntarios por Ucrania, una agrupación de 35 países liderada por Gran Bretaña y Francia cuyo propósito es encabezar los esfuerzos para garantizar una paz duradera en Ucrania, van a mantener un encuentro "para ultimar las contribuciones concretas de cada país", tal y como ha anunciado en presidente francés, Emmanuel Macron, a través de su cuenta en X.