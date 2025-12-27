Zelenski dice antes de su reunión con Trump que la ofensiva sobre Kiev demuestra que Putin "no quiere la paz"
- Putin avisa de que si Kiev no busca resolver el conflicto pacíficamente, empleará la "fuerza" para lograr su objetivo
- Guerra Ucrania - Rusia, sigue la última hora del conflicto en directo
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha asegurado este sábado, en la víspera de su reunión con el presidente de EE.UU., Donald Trump, que la ofensiva de Rusia sobre Kiev demuestra que su homólogo ruso, Vladímir Putin, "no quiere la paz".
Zelenski ha calificado como "muy importante" su encuentro con Trump. Lo ha dicho en Canadá, donde ha hecho escala en Halifax en su camino a Florida para reunirse con el primer ministro canadiense, Mark Carney.
El presidente ucraniano se ha referido a los duros ataques sobre Kiev en la noche del viernes, cuando Rusia lanzó un ataque "con más de 500 drones y docenas de misiles". "Fueron muy difíciles", ha dicho. "Es la respuesta de Rusia a nuestros esfuerzos de paz y realmente demuestra que (Vladímir) Putin no quiere paz", ha sentenciado.
Por su parte, Carney ha afirmado que las negociaciones para alcanzar una paz "justa y duradera" en Ucrania están en un momento "crucial". El primer ministro canadiense cree que existen "las condiciones y la posibilidad" para la paz, pero que para alcanzarla es necesaria "la voluntad" de Rusia. También ha puesto en valor que Trump "ha creado las condiciones clave para una paz justa y duradera".
Putin avisa de que logrará sus objetivos por la "fuerza" si Zelenski no busca la paz
Por su parte, Putin ha avisado este sábado a Zelenski de que, si Ucrania no quiere resolver el conflicto pacíficamente, Rusia resolverá todos los objetivos de su "operación militar especial" en el país europeo por la "fuerza", según la agencia estatal de noticias rusa.
Según dicha agencia, Putin ha asegurado que Rusia es consciente de que Kiev no tiene "prisa" por poner fin al conflicto en Ucrania por medios pacíficos.
En las últimas horas, Zelenski ha estado manteniendo una intensa actividad diplomática de cara a la reunión con Trump este domingo en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.
El viernes, mantuvo conversaciones telefónicas Carney; con el canciller alemán, Friedrich Merz; con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen; con el primer ministro estonio, Kristen Michal; con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
La reunión entre Zelenski y Trump se centrará en el borrador del plan de paz que Zelenski hizo público esta semana, así como en las garantías de seguridad bilaterales que podría prestar Washington y en un acuerdo económico.