Zelenski dice antes de su reunión con Trump que la ofensiva sobre Kiev demuestra que Putin "no quiere la paz"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha asegurado este sábado, en la víspera de su reunión con el presidente de EE.UU., Donald Trump, que la ofensiva de Rusia sobre Kiev demuestra que su homólogo ruso, Vladímir Putin, "no quiere la paz".

Zelenski ha calificado como "muy importante" su encuentro con Trump. Lo ha dicho en Canadá, donde ha hecho escala en Halifax en su camino a Florida para reunirse con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

El presidente ucraniano se ha referido a los duros ataques sobre Kiev en la noche del viernes, cuando Rusia lanzó un ataque "con más de 500 drones y docenas de misiles". "Fueron muy difíciles", ha dicho. "Es la respuesta de Rusia a nuestros esfuerzos de paz y realmente demuestra que (Vladímir) Putin no quiere paz", ha sentenciado.

Por su parte, Carney ha afirmado que las negociaciones para alcanzar una paz "justa y duradera" en Ucrania están en un momento "crucial". El primer ministro canadiense cree que existen "las condiciones y la posibilidad" para la paz, pero que para alcanzarla es necesaria "la voluntad" de Rusia. También ha puesto en valor que Trump "ha creado las condiciones clave para una paz justa y duradera".