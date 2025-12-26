Zelenski se reunirá el domingo con Trump en Florida y asegura que el plan de paz está listo en un 90%
- El dirigente ucraniano quiere discutir con su homólogo estadunidense las garantías de seguridad
- Guerra Ucrania - Rusia, sigue la última hora del conflicto en directo
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha confirmado este viernes en un encuentro con la prensa que se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el próximo domingo en la casa de Mar-a-Lago del republicano, en Florida.
El dirigente ucraniano ha adelantado que el plan de 20 puntos de paz presentado por Trump está listo a un 90%, si bien quiere discutir con él las garantías de seguridad y la restauración del país invadido por Rusia.
Zelenski ha señalado que no puede asegurar que la reunión del domingo vaya a conllevar la firma de algún acuerdo y quiere plantear la posibilidad de ejercer presión adicional sobre Moscú. A su vez, pide a los aliados presionar al Kremlin para garantizar la seguridad durante un posible referéndum y las elecciones en Ucrania.
"El plan de 20 puntos en el que trabajamos está listo en un 90 %. Nuestra tarea es garantizar que todo esté listo al 100%", ha declarado Zelenski con respecto a la propuesta de paz, en la que quedan abiertos todavía temas como las concesiones territoriales que está dispuesta a realizar Kiev.
Este viernes, Zelenski había adelantado en Telegram que pensaba reunirse con Trump "en un futuro cercano" y apuntó que antes de Año Nuevo se puede decidir "mucho", en relación con los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra de Ucrania.
"Nuevas ideas"
Zelenski mantuvo este jueves una conversación telefónica con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, con los que abordó algunas "nuevas ideas" sobre cómo alcanzar la paz en Ucrania, a nivel de formatos, reuniones y de la hoja de ruta de las conversaciones.
"Por supuesto, todavía tenemos que trabajar en algunas cuestiones delicadas. Pero junto con la parte estadounidense, sabemos cómo garantizar que todo esto ocurra. Puede que las próximas semanas también sean intensas", anticipó el mandatario ucraniano. Así, aseguró que su equipo "trabaja sin descanso" para garantizar que el plan para un posible acuerdo de paz sea "realista, eficaz y fiable".
Esta semana Zelenski presentó por primera vez en detalle el plan de paz de 20 puntos elaborado de forma conjunta por Kiev y Washington, que incluye un pacto de no agresión y garantías de seguridad para Kiev. Sin embargo, todavía hay cuestiones abiertas, como las concesiones territoriales que reclama Moscú o la gestión de la central nuclear de Zaporiyia, bajo control ruso.