Zelenski se reunirá el domingo con Trump en Florida y asegura que el plan de paz está listo en un 90%

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha confirmado este viernes en un encuentro con la prensa que se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el próximo domingo en la casa de Mar-a-Lago del republicano, en Florida.

El dirigente ucraniano ha adelantado que el plan de 20 puntos de paz presentado por Trump está listo a un 90%, si bien quiere discutir con él las garantías de seguridad y la restauración del país invadido por Rusia.

Zelenski ha señalado que no puede asegurar que la reunión del domingo vaya a conllevar la firma de algún acuerdo y quiere plantear la posibilidad de ejercer presión adicional sobre Moscú. A su vez, pide a los aliados presionar al Kremlin para garantizar la seguridad durante un posible referéndum y las elecciones en Ucrania.

01.27 min Zelenski hace público los puntos del plan de paz pactado con EE.UU.

"El plan de 20 puntos en el que trabajamos está listo en un 90 %. Nuestra tarea es garantizar que todo esté listo al 100%", ha declarado Zelenski con respecto a la propuesta de paz, en la que quedan abiertos todavía temas como las concesiones territoriales que está dispuesta a realizar Kiev.

Este viernes, Zelenski había adelantado en Telegram que pensaba reunirse con Trump "en un futuro cercano" y apuntó que antes de Año Nuevo se puede decidir "mucho", en relación con los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra de Ucrania.