Ucrania denuncia la deportación a Rusia de 50 civiles de la región fronteriza de Sumi y exige su inmediata devolución

Ucrania ha denunciado este domingo la deportación ilegal de 50 residentes de la región fronteriza de Sumi a Rusia y ha exigido su inmediata devolución.

"Me dirigí de inmediato a la comisionada para los Derechos Humanos de la Federación de Rusia (Tatiana Moskalkova) con la exigencia de que facilite información sobre el paradero de los ciudadanos ucranianos deportados ilegalmente, informe sobre las condiciones de su detención y sus necesidades más urgentes, y tome medidas para su inmediato regreso a Ucrania", ha informado el defensor del Pueblo de Ucrania, Dmitró Lubinets, en su cuenta de Telegram.

Lubinets ha añadido que también ha enviado una carta al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Además, ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional "para que realice una evaluación legal pertinente de las acciones de la Federación de Rusia y utilice todos los mecanismos de influencia disponibles para poner fin a las deportaciones ilegales de la población civil de Ucrania".

Según la información preliminar, soldados de las fuerzas armadas rusas detuvieron ilegalmente el jueves a unos cincuenta civiles, residentes de la localidad de Grabovske, los retuvieron sin acceso a medios de comunicación ni condiciones adecuadas, y el sábado los trasladaron por la fuerza a territorio de Rusia, ha explicado.

"Estas acciones constituyen una grave violación del derecho internacional humanitario: constituye una violación de las leyes y costumbres de la guerra, la privación ilegal de libertad y la deportación forzosa de la población civil", ha denunciado. Al mismo tiempo, ha advertido a los ciudadanos que permanecer en la zona de combate es peligroso y ha subrayado que la evacuación es una oportunidad de salvarse a uno mismo y a los seres queridos.