Lindsey Vonn silencia Cortina d'Ampezzo tras sufrir una aparatosa caída y ser evacuada en helicóptero

La imagen más esperada se tornó en pesadilla en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026. Lindsey Vonn, a sus 41 años y con el ligamento de la rodilla roto, acaparaba todos los focos en su debut en la final del descenso. Apenas unos segundos después, la legendaria esquiadora estadounidense sufrió una aparatosa caída que silenció Cortina d'Ampezzo y tuvo que ser evacuada en helicóptero.

Los gritos de Vonn sobre la pista alertan de una posible nueva lesión grave para una esquiadora que se había lesionado hace apenas una semana en el descenso de la Copa del Mundo de Crans Montana, en Suiza.

La campeona de St.Paul (Minesota), que cuenta 84 victorias en la Copa del Mundo, 45 de ellas en descenso -dos esta temporada-, se había probado en el entrenamiento del viernes, que concluyó, sin aparentes problemas, con el undécimo crono

Lindsey, Premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2019, y con once medallas en grandes eventos, incluido un oro olímpico -hace 16 años, en los Juegos de Vancouver (Canadá)- y dos oros mundiales -hace 17, en Val d'Isere (Francia)- había sido tercera en el ensayo del sábado.

Este domingo buscaba una nueva gesta, pero, por desgracia, ha tenido que ser evacuada en helicóptero a un hospital, con lo que se acabó, de la forma que nadie deseaba, su participación en estos Juegos Olímpicos.