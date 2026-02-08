Chunta duplica sus resultados y llega hasta los seis escaños: "Somos el referente de la izquierda"

Chunta Aragonesista ha duplicado sus resultados en las elecciones autonómicas de este domingo, escalando hasta los seis escaños en las Cortes de Aragón. En los comicios autonómicos de 2023, Chunta obtuvo tres. El candidato, Jorge Pueyo, se había propuesto "ser el refugio del voto progresista y aragonesista". Este 8F, en Chunta presumen de haberse convertido en "el referente de la izquierda". De hecho, Pueyo mejora resultados mientras el Partido Socialista empeora los suyos y Podemos desaparece del arco parlamentario aragonés.

El crecimiento de Chunta llega de la provincia de Zaragoza, donde pasa de dos a cuatro escaños. También duplica en Huesca y obtiene dos asientos. En Teruel, sin embargo, la formación repite los resultados de 2023 y se queda sin representantes.

La alegría ha desbordado la sede de la formación en Zaragoza, donde han recibido al candidato entre cánticos y abrazos. Pueyo entraba ondeando una bandera de Aragón. Minutos antes, los militantes celebraban cada escaño y el avance del escrutinio. Una celebración a la que se unía Pueyo, aunque advertía: el de hoy ha sido "un buen resultado para Chunta, malo para Aragón" porque la ultraderecha está "más fuerte que nunca". El PP recortado su presencia en el parlamento autonómico en dos escaños, y se queda con 26 asientos. Vox duplica sus números en las Cortes de Aragón, y pasa de tener siete a catorce diputados.

Pueyo acusa a Azcón de ser "el caballo de Troya de la extrema derecha" Pueyo culpa de esto a Jorge Azcón, al que ha vuelto a definir como el "caballo de Troya de la extrema derecha" y le ha acusado de destruir "la sanidad, la educación y los servicios sociales". Pueyo continuaba, acusando al popular de convertir "Aragón en un mercado persa, un sitio cruel y arisco para los propios aragoneses y aragonesas". En opinión del aragonesista, "se han convocado las elecciones porque así lo han querido Feijóo y Ayuso", por eso advertía a Azcón: "Le han hecho la cama desde Madrid". Frente al incremento de la extrema derecha en el arco parlamentario aragonés, Pueyo tira de rasmia aragonesa y advierte que la izquierda de la comunidad "está más fuerte que nunca y va a presentar batalla, vamos a convertirnos en la verdadera oposición al PP", ha exclamado frente a sus militantes. Apelando a la emoción de los suyos, el candidato ha recordado a los referentes del partido, Chesus Yuste y los fallecidos Chesus Bernal y José Antonio Labordeta. Recordando los versos de su 'Canto a la Libertad', Pueyo ha dicho que este sueño está "más vivo que nunca". "Frente a la extrema derecha que nos hace elegir entre derechos, en Chunta decimos que construimos comunidad". "Vamos a seguir defendiendo servicios públicos y frente al tatcherismo de Azcón seguiremos creando sueño y utopía", ha concluido. El 9,73 % del electorado de la comunidad autónoma ha apoyado a Chunta Aragonesista. Esta cifra casi duplica el porcentaje de votos de 2023 y mejora las previsiones de las encuestas, que les otorgaban el 6,7 por ciento de los votos. Es su segundo mejor resultado histórico. Sólo en 2003 obtuvieron mejor resultado, con 9 escaños y un porcentaje de voto que llegó al 13,7%.

La vivienda, caballo de batalla de Chunta Desde los primeros pasos de la campaña, Chunta presumió de ser el partido con "mayor intención de voto entre los jóvenes". A ellos ha destinado sus principales propuestas, con el foco puesto, por ejemplo, en la vivienda. Según Pueyo, "la vivienda no puede estar sometida a la especulación, ni a un mercado que expulsa a las familias de sus casas". Por eso los aragonesistas plantearon medidas encaminadas a intervenir los mercados, ofrecer ayudas a la rehabilitación y al cooperativismo, ampliar el parque público de vivienda o eliminar el impuesto de transmisiones patrimoniales. "La juventud aragonesa merece poder vivir en Aragón con dignidad", dijo Pueyo durante la campaña, por lo que también propuso "luchar contra la precariedad, el abuso de la temporalidad y tener trabajos dignos". Desde el zaragozano barrio del Arrabal, el candidato de Chunta acusó a Jorge Azcón de haber arrebatado a los vecinos un suelo que "debería estar destinado a cualquier equipamiento, como un centro social, un centro de salud o una escuela". En vez de eso, dijo, el presidente popular ha construido "pisos, pisos y más pisos" bajo el pretexto de ofrecerlos con un precio asequible de alquiler de "900 euros al mes".

Medidas para combatir la despoblación y más infraestructuras Pueyo también ha pedido ofrecer soluciones habitacionales en el mundo rural y políticas estructurales encaminadas a mitigar la despoblación. Cree que el desarrollo económico debe basarse en la economía social, el sector primario sostenible, el turismo responsable y el impulso a la pequeña y mediana industria. Además, ha rechazado que los Pirineos se conviertan en un "parque de atracciones" y ha propuesto el "Plan Pirineos Vivos", con servicios públicos de calidad y "dignidad para toda la gente del Pirineo aragonés", regulando los saltos hidroeléctricos y mejorando las carreteras. De hecho, las infraestructuras han sido otro de los grandes temas de la campaña de Chunta. Pueyo exigió construir de forma "urgente" el cercanías entre Huesca y Zaragoza: "Necesitamos un tren de proximidad para mejorar la vida de los aragoneses", dijo, y pidió mejoras en el tranvía de Zaragoza: ampliar la línea 1 por Arcosur hasta Plaza y una segunda línea que una los barrios de San José y las Fuentes con los de Delicias y Valdefierro en la capital aragonesa. El candidato también ha defendido mejores servicios públicos y ha acusado de "estar vendiendo Aragón" al candidato popular, Jorge Azcón, al que ha definido como "un pequeño aprendiz de Ayuso". Pueyo ha defendido la creación de una agencia tributaria aragonesa con un "convenio bilateral económico-financiero con el Estado" y una empresa pública de energía.