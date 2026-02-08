Podemos-AV se desploma y pierde su único escaño: "Es un mal resultado para la pluralidad política en Aragón"

Podemos-Alianza Verde desaparece de las Cortes de Aragón tras los resultados obtenidos en las elecciones de este domingo, las primeras que se celebran independientes del marco autonómico nacional. Finalmente, la lista liderada por María Goikoetxea ha obtenido menos del 2% que le pronosticaban algunas encuestas, por lo que se queda lejos del 3%, el umbral mínimo para obtener representación. Con el escrutinio casi completado, el apoyo de los aragoneses a Podemos se divide por cuatro con respecto a los comicios de 2023, poco más de 6.000 papeletas para sus listas.

"A nadie se le escapa que estas elecciones fueron convocadas por el Partido Popular para alcanzar una mayoría absoluta, objetivo que no se ha cumplido. Este movimiento ha servido para dos cuestiones fundamentales: en primer lugar, para que el PP quede en una minoría, en relación a la que tenía anteriormente, esto es debilidad política, y, en segundo lugar, para aupar a la extrema derecha a máximos históricos. Hoy Azcón es todavía más rehén de lo que lo era ayer de aquellos que quieren coartar nuestras libertades", ha declarado en la rueda de prensa en la que la candidata ha valorado los resultados.

La mayoría que suman PP y Vox, muy por encima de los 34 escaños que la marcan, "profundizará aún más en el modelo del sacrificio que quieren impulsar en nuestra tierra", ha manifestado. Ha recalcado que Podemos-AV era consciente de que se enfrentaba a unas elecciones "difíciles" y no han podido cumplir el objetivo de mantener su representación parlamentaria. "Es un mal resultado para Podemos Aragón y para la pluralidad política en nuestra comunidad autónoma", ha asumido. En los próximos días, Podemos Aragón convocará a su ejecutiva autonómica y seguirá impulsando desde "plazas, calles y barrios" la resistencia a la ultraderecha y a quienes absorben los recursos de Aragón, ha concluido Goikoetxea, en una intervención que ha cerrado con tímidos aplausos en la sala.

La secretaria general del partido, Ione Belarra, ha escrito en X que, en Aragón, como en Extremadura, "crece la ultraderecha y se refuerza el bloque PP-Vox, que vende nuestro país a las grandes multinacionales. No vamos a dejar de trabajar hasta poner a la izquierda en pie, lo único que puede pararles".

Queda fuera de las Cortes El partido morado queda por primera vez fuera del Parlamento desde que irrumpió en 2015 en la política aragonesa con 14 escaños. Su entrada supuso una merma en los resultados de las fuerzas regionalistas, que en estos comicios se han recuperado parcialmente. La Chunta Aragonesista (CHA) se convierte en estos comicios en la referencia del espectro político a la izquierda del PSOE. Sumar también obtiene representación, según los primeros resultados. Además de Podemos, sale también del Palacio de la Alegría el Partido Aragonés (PAR). María Goikoetxea había animado durante la tarde a los aragoneses y a las aragonesas a que saliesen a votar para que ejerciesen "ese derecho que tanto nos costó conseguir y, en segundo lugar, que lo hagan con ilusión, que lo hagan con esperanza y con la certeza de que otro Aragón es posible". "Un Aragón -ha continuado diciendo- que mantenga sus servicios públicos en primer lugar, donde la vivienda sea una prioridad y donde los fondos buitre y las multinacionales estén alejados de nuestros recursos naturales". La candidata, que ha acudido al CEIP Pintor Pradilla, en Villanueva de Gállego, ha reiterado que anima a la participación porque "cada voto cuenta para frenar a la extrema derecha y, por tanto, ese mensaje de participación, de esperanza y de que otro Aragón es posible". El PP gana las elecciones en Aragón pero necesitará más a un Vox fortalecido, el PSOE cae, y Podemos y PAR desaparecen