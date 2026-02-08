Podemos-AV se desploma y pierde su único escaño: "Es un mal resultado para la pluralidad política en Aragón"
- La candidata María Goikoetxea se queda lejos del 3%, el umbral mínimo para obtener representación
- Sigue el minuto a minuto y la última hora en directo de las elecciones en Aragón
Podemos-Alianza Verde desaparece de las Cortes de Aragón tras los resultados obtenidos en las elecciones de este domingo, las primeras que se celebran independientes del marco autonómico nacional. Finalmente, la lista liderada por María Goikoetxea ha obtenido menos del 2% que le pronosticaban algunas encuestas, por lo que se queda lejos del 3%, el umbral mínimo para obtener representación. Con el escrutinio casi completado, el apoyo de los aragoneses a Podemos se divide por cuatro con respecto a los comicios de 2023, poco más de 6.000 papeletas para sus listas.
"A nadie se le escapa que estas elecciones fueron convocadas por el Partido Popular para alcanzar una mayoría absoluta, objetivo que no se ha cumplido. Este movimiento ha servido para dos cuestiones fundamentales: en primer lugar, para que el PP quede en una minoría, en relación a la que tenía anteriormente, esto es debilidad política, y, en segundo lugar, para aupar a la extrema derecha a máximos históricos. Hoy Azcón es todavía más rehén de lo que lo era ayer de aquellos que quieren coartar nuestras libertades", ha declarado en la rueda de prensa en la que la candidata ha valorado los resultados.
La mayoría que suman PP y Vox, muy por encima de los 34 escaños que la marcan, "profundizará aún más en el modelo del sacrificio que quieren impulsar en nuestra tierra", ha manifestado. Ha recalcado que Podemos-AV era consciente de que se enfrentaba a unas elecciones "difíciles" y no han podido cumplir el objetivo de mantener su representación parlamentaria. "Es un mal resultado para Podemos Aragón y para la pluralidad política en nuestra comunidad autónoma", ha asumido. En los próximos días, Podemos Aragón convocará a su ejecutiva autonómica y seguirá impulsando desde "plazas, calles y barrios" la resistencia a la ultraderecha y a quienes absorben los recursos de Aragón, ha concluido Goikoetxea, en una intervención que ha cerrado con tímidos aplausos en la sala.
La secretaria general del partido, Ione Belarra, ha escrito en X que, en Aragón, como en Extremadura, "crece la ultraderecha y se refuerza el bloque PP-Vox, que vende nuestro país a las grandes multinacionales. No vamos a dejar de trabajar hasta poner a la izquierda en pie, lo único que puede pararles".
Queda fuera de las Cortes
El partido morado queda por primera vez fuera del Parlamento desde que irrumpió en 2015 en la política aragonesa con 14 escaños. Su entrada supuso una merma en los resultados de las fuerzas regionalistas, que en estos comicios se han recuperado parcialmente. La Chunta Aragonesista (CHA) se convierte en estos comicios en la referencia del espectro político a la izquierda del PSOE. Sumar también obtiene representación, según los primeros resultados. Además de Podemos, sale también del Palacio de la Alegría el Partido Aragonés (PAR).
María Goikoetxea había animado durante la tarde a los aragoneses y a las aragonesas a que saliesen a votar para que ejerciesen "ese derecho que tanto nos costó conseguir y, en segundo lugar, que lo hagan con ilusión, que lo hagan con esperanza y con la certeza de que otro Aragón es posible".
"Un Aragón -ha continuado diciendo- que mantenga sus servicios públicos en primer lugar, donde la vivienda sea una prioridad y donde los fondos buitre y las multinacionales estén alejados de nuestros recursos naturales". La candidata, que ha acudido al CEIP Pintor Pradilla, en Villanueva de Gállego, ha reiterado que anima a la participación porque "cada voto cuenta para frenar a la extrema derecha y, por tanto, ese mensaje de participación, de esperanza y de que otro Aragón es posible".
Podemos-Alianza Verde, en campaña
Goikoetxea, a la que acompañaron en el cierre de campaña la eurodiputada Irene Montero e Ione Belarra, ha buscado en las últimas semanas movilizar este domingo al votante de izquierdas desencantado para arañar votos que le permitiesen mantener su único escaño en las Cortes y evitar la desaparición que anunciaban varias encuestas y que, finalmente, se ha hecho efectiva.
De 2019 a 2023, Podemos formó parte del Gobierno cuatripartito autonómico y, en 2015, obtuvo el 20,5% del voto. Ha hecho una campaña muy centrada en la defensa de los servicios públicos, el acceso a la vivienda y el feminismo. Goikoetxea volvía en estas elecciones a la primera línea política, después de haber ocupado en el Gobierno de Javier Lambán el Instituto Aragonés de la Mujer.
"Llevamos dos años escuchando inversiones multimillonarias que no se han traducido en nada, defendemos que el dinero público vaya a lo público", expresó la candidata morada en su acto de cierre de campaña sobre los macrocentros de datos que el Gobierno de Azcón ha impulsado en su última legislatura y que ha sido muy criticado por Podemos. De hecho, hasta en este último mitin, tanto Montero como Belarra criticaron el proyecto y sostuvieron que "Azcón-Quirón" quería "regalar el agua de Aragón a multinacionales extranjeras que se quieren quedar con todo".
La fragmentación en la izquierda y su rechazo a concurrir a las elecciones con IU-Sumar han pasado factura a Podemos en las elecciones autonómicas, donde los morados optaron por ir en solitario. Esta división ha fragmentado el voto en unas elecciones muy plurales, con un total de 14 candidaturas, y ha complicado la obtención de escaños a la izquierda en Aragón, teniendo en cuenta cómo funciona la ley electoral en España. Pero el gran perjudicado entre las opciones a la izquierda del PSOE ha sido Podemos, ya que la Chunta ha duplicado escaños -de tres a seis- e IU, que estrenaba coalición con Sumar, ha mantenido su representante en las Cortes de Aragón.
