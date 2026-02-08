La participación en las elecciones de Aragón supera el 56% a las 18.00 horas, 1,5 puntos más que en 2023

⏳ Esta noticia muestra los votos del censo de españoles residentes en España (CER) y está elaborada con los datos comunicados del 99% de las mesas.

La participación en las elecciones autonómicas de Aragón de este domingo a las 18.00 horas ha alcanzado el 56,29%, lo que supone 1,56 puntos porcentuales más que en 2023. Entonces los comicios regionales se celebraron en mayo y se elegía también a los ayuntamientos.

La única provincia donde ha aumentado la participación es Zaragoza, donde a las seis de la tarde habían acudido a los colegios electorales el 57,2%, lo que supone 2,8 puntos porcentuales más que en 2023. La caída en Huesca ha sido moderada (-0,6 puntos) hasta quedarse en el 52,9%; pero el descenso en Teruel ha sido más acusado. Allí ha votado el 55,5%, un 3,7 puntos menos.

Por municipios, la participación ha subido en 133 municipios y ha bajado en 595 de los 731 con los que cuenta Aragón. En tres se ha repetido exactamente la misma participación que hace tres años.

En las tres capitales de provincia la participación es mayor que en las anteriores autonómicas. En Zaragoza y Huesca capital, de hecho, la subida es de más de 5 puntos porcentuales hasta alcanzar el 57,7 y el 54,3% de participación, respectivamente.

En la zaragozana Calatayud -la cuarta localidad en población de Aragón- la participación es del 53,1%, medio punto menos que en 2023. En Monzón, la segunda ciudad más poblada de Huesca, la afluencia a las urnas es del 52,6% -algo más de medio punto menos que hace tres años- y, en Alcañiz, en Teruel, se ha alcanzado el 53,6%, apenas 0,2 puntos.

Las mayores participaciones a las 18.00 horas son las de La Cuba, en Teruel; Albalatillo, en Huesca; y Aniñón, en Zaragoza. En los tres municipios se ha superado el 80%. Entre los municipios con menos participación, por debajo del 30% se encuentran Bádenas y Fonfría, en Teruel, y Bagüés y Berdejo, en Zaragoza.

En la siguiente tabla se puede consultar la participación con su variación respecto a 2023 de los 731 municipios de Aragón. Inicialmente están ordenados de mayor a menos población, pero pueden ordenarse por participación y por la variación de la participación: