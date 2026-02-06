Montero y Belarra acompañan a Goikoetxea en el cierre de campaña y piden el voto a Podemos "para frenar al fascismo"

La eurodiputada Irene Montero y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, han arropado este viernes en el cierre de campaña de las elecciones de Aragón a su candidata, María Goikoetxea. En un acto en Zaragoza, Montero y Belarra han pedido el voto para la candidatura de la formación 'morada' por ser la única capaz de "parar los pies y frenar al fascismo".

"Es el momento de pelear, a los fascistas se les para los pies", ha exclamado Montero en el mitin de cierre de campaña. "Este 8-F la izquierda aragonesa puede ponerse en pie y empezar a parar los pies a ese comercial de Quirón y Amazón", ha señalado en alusión al candidato del PP y presidente, Jorge Azcón. "Y para eso hace falta Podemos", ha insistido.

Un mensaje que ha replicado Belarra. "La izquierda aragonesa se va a poner en pie con María Goikoetxea. Nos va la vida en ello y no es una frase hecha", ha señalado Belarra.

Tanto ella como Montero han insistido en la idea de movilizar el voto en las últimas horas antes del 8-F y buscar al "votante del PSOE desencantado". "Las posibilidades que tenemos de que las cosas no vayan a peor pasan porque Podemos esté en las instituciones", ha dicho Montero.

"El PSOE no puede con esta derecha golpista" "El PSOE no puede con esta derecha golpista. Se pone de perfil, solo busca el titular. A la derecha golpista, salvaje y criminal solo la paramos nosotras con las mujeres al frente", ha continuado. "Hablad con la gente, especialmente con las mujeres y gente desencantada del PSOE y decidles que nosotras no nos vamos a rendir", ha asegurado. El testigo del mensaje ha sido recogido por la candidata de la formación 'morada'. "Una alternativa valiente es posible. El 8-F hay que votar con esperanza y memoria", ha clamado Goikoetxea, que ha prometido "apostar por defender lo común". "No hay gesto de amor más profundo que defender lo que es de todos", ha añadido la candidata de Podemos. "Cuando Podemos está en los gobiernos o en los parlamentos, hace posible lo que dicen que es imposible. En estos dos últimos años solo hemos visto el expolio con Azcón. ¿Qué pasa con los ciudadanos de a pie?", se ha cuestionado. "Llevamos dos años escuchando inversiones multimillonarias que no se han traducido en nada, defendemos que el dinero público vaya a lo público", ha añadido sobre los macrocentros de datos que el gobierno de Azcón ha impulsado en su última legislatura y que ha sido muy criticado durante toda la campaña por Podemos. De hecho, hasta en este último mitin, tanto Montero como Belarra han criticado el proyecto y han asegurado que "Azcón-Quirón" quiere "regalar el agua de Aragón a multinacionales extranjeras que se quieren quedar con todo".