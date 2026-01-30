Goikoetxea (Podemos-AV) aboga por "fortalecer" los servicios públicos para "evitar la despoblación" en Aragón

La candidata de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de Aragón, María Goikoetxea, ha defendido este viernes el "fortalecimiento de los servicios públicos" y "mejorar la conectividad" entre los pueblos y las ciudades mediante un buen transporte público como medidas para "evitar la despoblación" en su región.

"Es mucho más difícil que la gente se vaya de un pueblo siempre que exista una escuela o siempre que haya un servicio de atención sanitaria. Por eso, consideramos que no se puede hablar de evitar la despoblación si no va a asociado al fortalecimiento de los servicios públicos", ha asegurado en una entrevista electoral en La Hora de La 1.

En cuanto al transporte, Goikoetxea ha señalado que hay que hacer una "apuesta clara por el transporte sostenible y público, como el Cercanías". "Es la manera de garantizar que nuestros pueblos no se vacíen", ha sostenido.