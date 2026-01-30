Enlaces accesibilidad
Goikoetxea (Podemos-AV) aboga por "fortalecer" los servicios públicos para "evitar la despoblación" en Aragón

  • La candidata de Podemos-AV a la Presidencia de Aragón ha sido entrevistada en La Hora de La 1 de TVE
  • Cree que el principal problema de Aragón es el acceso a la vivienda y propone "medidas valientes"
Goikoetxea (Podemos-AV): "El fortalecimiento de los servicios públicos es fundamental para evitar la despoblación"
La candidata de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de Aragón, María Goikoetxea, ha defendido este viernes el "fortalecimiento de los servicios públicos" y "mejorar la conectividad" entre los pueblos y las ciudades mediante un buen transporte público como medidas para "evitar la despoblación" en su región.

"Es mucho más difícil que la gente se vaya de un pueblo siempre que exista una escuela o siempre que haya un servicio de atención sanitaria. Por eso, consideramos que no se puede hablar de evitar la despoblación si no va a asociado al fortalecimiento de los servicios públicos", ha asegurado en una entrevista electoral en La Hora de La 1.

En cuanto al transporte, Goikoetxea ha señalado que hay que hacer una "apuesta clara por el transporte sostenible y público, como el Cercanías". "Es la manera de garantizar que nuestros pueblos no se vacíen", ha sostenido.

La vivienda, el principal problema de Aragón según Goikoetxea

Para Goikoetxea, el principal problema de Aragón es el acceso a la vivienda, porque "los precios del alquiler se han elevado muchísimo", por lo que ha defendido establecer "medidas valientes para que la vivienda sea un derecho y no un bien de mercado", como rebajar hasta en un "40% el alquiler en zonas tensionadas, construcción de viviendas públicas y obligar a los fondos buitres a que saquen al mercado las viviendas que tengan vacías".

Entrevista electoral: María Goikoetxea, candidata de Podemos-Alianza Verde

Asimismo, la candidata de Podemos-AV ha denunciado que en esta legislatura "ha habido un plan premeditado de hacer conciertos y privatizaciones" en la sanidad pública, algo que, a su juicio, la "merma". "Proponemos que no se puedan hacer esos conciertos", ha incidido.

Preguntada sobre lo que diferencia a su partido de otros, la candidata de Podemos-AV ha asegurado que es "la valentía y la rasmia aragonesa", pues, ha indicado, su formación es "capaz de poner por delante los intereses de la mayoría social antes que los de los poderosos", y ha sacado pecho de la regularización de inmigrantes pactadas por los 'morados' esta semana con el Gobierno de Pedro Sánchez.

