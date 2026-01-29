"Marte puede esperar. La humanidad no", la respuesta de Sánchez a Elon Musk por criticar la regulación de inmigrantes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido en X a una publicación del propietario de esa red social, Elon Musk, en la que el empresario se mostraba sorprendido por la regularización extraordinaria de migrantes aprobada en España. "Marte puede esperar. La humanidad no", ha escrito el jefe del Ejecutivo.

El multimillonario, quien a través de su empresa de fabricación aeroespacial SpaceX busca aterrizar una de sus aeronaves en el planeta rojo, había retuiteado con solo la palabra de sorpresa "Wow" la publicación de un usuario en la que se expresaba que "España acaba de legalizar a 500,000 inmigrantes ilegales para 'derrotar a la extrema derecha'".

"Ya ni siquiera es un secreto. Al legalizar a 500.000 ilegales bajo el pretexto de derrotar a la extrema derecha, Pedro Sánchez está dejando caer esencialmente la máscara. Esto es ingeniería electoral", dice la publicación de Ian Miles Cheong retuiteada por Musk, excolaborador del presidente estadounidense, Donald Trump.

Ese 'post', que está acompañado de un video en el que se ve a un numeroso grupo de personas de color sentadas en una sala, agrega que "la lógica es simple: legaliza a medio millón de personas, acelera su camino a la ciudadanía (que toma tan solo dos años para muchos), y has importado efectivamente un bloque de votantes masivo y leal que está en deuda con la izquierda".