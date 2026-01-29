"Marte puede esperar. La humanidad no", la respuesta de Sánchez a Elon Musk por criticar la regulación de inmigrantes
- El multimillonario había retuiteado con un "Wow" la publicación de un usuario que critica la regulación anunciada en España
- El Gobierno aprobó el martes una regularización extraordinaria que beneficiará a unos 500.000 inmigrantes
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido en X a una publicación del propietario de esa red social, Elon Musk, en la que el empresario se mostraba sorprendido por la regularización extraordinaria de migrantes aprobada en España. "Marte puede esperar. La humanidad no", ha escrito el jefe del Ejecutivo.
El multimillonario, quien a través de su empresa de fabricación aeroespacial SpaceX busca aterrizar una de sus aeronaves en el planeta rojo, había retuiteado con solo la palabra de sorpresa "Wow" la publicación de un usuario en la que se expresaba que "España acaba de legalizar a 500,000 inmigrantes ilegales para 'derrotar a la extrema derecha'".
"Ya ni siquiera es un secreto. Al legalizar a 500.000 ilegales bajo el pretexto de derrotar a la extrema derecha, Pedro Sánchez está dejando caer esencialmente la máscara. Esto es ingeniería electoral", dice la publicación de Ian Miles Cheong retuiteada por Musk, excolaborador del presidente estadounidense, Donald Trump.
Ese 'post', que está acompañado de un video en el que se ve a un numeroso grupo de personas de color sentadas en una sala, agrega que "la lógica es simple: legaliza a medio millón de personas, acelera su camino a la ciudadanía (que toma tan solo dos años para muchos), y has importado efectivamente un bloque de votantes masivo y leal que está en deuda con la izquierda".
La regularización extraordinaria de unos 500.000 inmigrantes
La regularización extraordinaria de migrantes pactada por el Gobierno y Podemos y aprobada el martes pasado en un Real Decreto abre la puerta a que unos 500.000 extranjeros puedan obtener a medio plazo permiso de trabajo y residencia. Es la primera regularización de inmigrantes del Ejecutivo de Sánchez pero no es una excepción, porque son ya siete las aprobadas en democracia. La anterior tuvo lugar en 2005, con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente, y es considerada la más masiva hasta ahora, con 576.506 personas beneficiadas.
La medida, que busca reconocer y dignificar a los inmigrantes que ya están en España en situación irregular, beneficiará a aquellos que hayan residido en España de manera continuada al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025 o que hayan solicitado de protección internacional antes de dicha fecha.
El Gobierno ha defendido que se ha hecho en otras ocasiones, la última hace 20 años, y el PP lo considera solo una "cortina de humo".