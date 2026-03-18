FC Barcelona - Newcastle, en directo hoy la vuelta de octavos de final de la Champions

El FC Barcelona recibe este miércoles en el Camp Nou al Newcastle en la vuelta de los octavos de final de la Champions League en un duelo que parte sin ventaja para ninguno de los dos equipos tras el 1-1 cosechado en la ida hace una semana. Puedes seguir aquí el minuto a minuto del partido.

Alineaciones confirmadas:

FC Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Marc Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; y Lewandowski.

Newcastle: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Tonali, Ramsey, Joelinton; Elanga, Gordon y Barnes.

Los azulgrana afrontan el partido con la reválida en la presidencia de Joan Laporta, que ganó las elecciones este pasado domingo por un abrumador resultado ante su otro oponente, Víctor Font, con el 68,18% de los votos.

El equipo de Hansi Flick dejó muchas dudas en su visita a St James' Park, donde logró salir vivo gracias al gol de Lamine Yamal desde el punto de penalti en el tiempo de descuento.

Precisamente, el entrenador alemán decidió dar descanso este domingo a la joven estrella de La Masía en el partido de liga ante el Sevilla, al que golearon por 5-2 y donde se reencontraron con las buenas sensaciones.

Ante la ausencia de Lamine, hubo dos futbolistas que destacaron por encima del resto, Raphinha y Joao Cancelo. El brasileño vuelve a estar en un gran momento de forma e hizo tres de los cinco tantos de los culés, dos desde el punto de penalti. También marcó el portugués, que estuvo muy activo por la banda izquierda.

Las buenas noticias también llegaron con el regreso de Gavi, que volvió a jugar después de 172 días sin competir por una rotura del menisco interno de la rodilla derecha.