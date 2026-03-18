Guerra de Irán, última hora en directo: Teherán clama venganza por la muerte de Alí Lariyani en un bombardeo israelí
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La guerra en Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este miércoles 19 días, en los que han muerto más de 3.000 personas en los países afectados. Los ataques y el fuego cruzado siguen sin cesar, mientras el conflicto se intensifica en el Líbano, donde ya hay 912 muertos y más de un millón de desplazados.
También en el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico, donde varios cargueros han sido atacados. El cierre del estrecho ha provocado un aumento del precio de petróleo y gas, pese a que la Agencia Internacional de la Energía ha acordado liberar barriles de sus reservas estratégicas.
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Guerra de Irán, última hora en directo:
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Zelenski afirma que ha enviado más de 200 "expertos" en drones a países del golfo Pérsico
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este martes ante el Parlamento británico que su país ha enviado más de 200 "expertos" en drones a los países del golfo Pérsico, que están recibiendo ataques de este tipo desde territorio iraní, en represalia a la ofensiva de Estados Unidos e Israel lanzada contra Teherán desde el pasado 28 de febrero.
"En este momento, hay 201 ucranianos en Oriente Próximo y la región del Golfo. Y otros 34 están listos para ser desplegados", ha señalado en un discurso ante los legisladores británicos en el que ha explicado que son "expertos militares, expertos que saben cómo ayudar, cómo defenderse de los drones 'shahed'". El mandatario ha destacado en esta línea que ya hay "equipos" ucranianos en Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudí, mientras que otros están "de camino a Kuwait".
"Estamos trabajando con varios otros países; ya existen acuerdos firmados. No queremos que este ataque terrorista del régimen iraní contra sus vecinos tenga éxito", ha asegurado. Zelenski ha indicado que el envío de estos expertos militares responde a una "petición de nuestros socios, incluido Estados Unidos.
"De hecho, esto forma parte del acuerdo sobre drones que propusimos a Estados Unidos, en el que trabajamos juntos y que sigue vigente", ha subrayado antes de manifestar la disposición de Kiev a llegar a "acuerdos similares con todos nuestros socios de confianza, desde la cooperación práctica en materia de drones hasta futuras alianzas de defensa".
"Creo que nadie querría dejar la fortaleza y capacidad de Ucrania, probadas en combate, fuera de su seguridad", ha considerado, alegando que en su país tuvieron que "aprender a defenderse" de los drones 'shahed' iraníes con motivo de la guerra abierta tras la invasión rusa de Ucrania, que ha entrado ya en su quinto año. "Hace unos tres años, Rusia recibió drones 'shahed' del régimen iraní. Se trata de drones diseñados para la destrucción a bajo coste de objetivos de infraestructura crítica de alto valor.
Irán enseñó a Rusia a lanzarlos y le proporcionó la tecnología para producirlos. Posteriormente, Rusia los modernizó. Y ahora tenemos pruebas claras de que los drones iraníes utilizados en la región contienen componentes rusos", ha relatado. En esta línea, Zelenski ha señalado que "lo que ocurre hoy en Irán no es una guerra lejana para" su país, "debido a la cooperación entre Rusia e Irán", por lo que ha defendido que los ucranianos no pueden "permanecer indiferentes, incluso si nos separa del sufrimiento humano o del peligro común un océano, por grande y hermoso que sea, o cualquier otra cosa".
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España condena el trato de Israel a la población civil de Líbano
El Gobierno español ha rechazado este martes las medidas tomadas por las autoridades de Israel contra la población civil de Líbano afectada por el conflicto armado abierto en Oriente Medio. "España condena tajantemente el anuncio de las autoridades israelíes, según el cual los ciudadanos libaneses desplazados no podrán regresar a sus hogares indefinidamente", ha expresado mediante un comunicado el ministerio español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
El comunicado califica además como "ilegal y desporporcionada" la orden "de evacuación de la población civil al sur del río Zahrani". "La situación en Líbano es extremadamente preocupante", agrega, y exige "el respeto del derecho internacional humanitario", además de hacer "un llamamiento a la contención". El Gobierno de España "condena asimismo los ataques que sufre el contingente de FINUL, los más recientes por actores no estatales el pasado fin de semana, así como los ataques de Hezbollah contra Israel".
España "reafirma su firme compromiso con la estabilidad regional, la protección de los civiles y el respeto del derecho internacional, y continuará trabajando con sus socios internacionales y en el marco de las Naciones Unidas para promover una desescalada de la violencia y favorecer una solución pacífica y duradera según la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que contribuya a la estabilidad y la seguridad en la región".
El Ejército israelí emitió este martes una orden urgente de evacuación para los residentes de la ciudad libanesa de Tiro y varios barrios y campos de refugiados cercanos, ante la intensificación de sus operaciones contra el grupo chií Hizbulá en el sur de Líbano.
La orden de evacuación, publicada por el portavoz en lengua árabe del Ejército israelí, incluye de forma explícita los siguientes barrios y áreas: Shabruja, Jamadiya, Jal al Bahr, Zuq al Mufti, Al Bass, Mashuq, Burj al Shamali, Naba, Al Howsh, Rashidiya y Ain Baal. En el aviso, los militares israelíes instaron a la población civil a abandonar de inmediato las zonas afectadas y desplazarse al norte del río Zahrani por motivos de seguridad.
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Buenas noches, continuamos con la última hora de la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.