Guerra de Irán, última hora en directo: Teherán clama venganza por la muerte de Alí Lariyani en un bombardeo israelí

0:10

Zelenski afirma que ha enviado más de 200 "expertos" en drones a países del golfo Pérsico

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este martes ante el Parlamento británico que su país ha enviado más de 200 "expertos" en drones a los países del golfo Pérsico, que están recibiendo ataques de este tipo desde territorio iraní, en represalia a la ofensiva de Estados Unidos e Israel lanzada contra Teherán desde el pasado 28 de febrero.

"En este momento, hay 201 ucranianos en Oriente Próximo y la región del Golfo. Y otros 34 están listos para ser desplegados", ha señalado en un discurso ante los legisladores británicos en el que ha explicado que son "expertos militares, expertos que saben cómo ayudar, cómo defenderse de los drones 'shahed'". El mandatario ha destacado en esta línea que ya hay "equipos" ucranianos en Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudí, mientras que otros están "de camino a Kuwait".

"Estamos trabajando con varios otros países; ya existen acuerdos firmados. No queremos que este ataque terrorista del régimen iraní contra sus vecinos tenga éxito", ha asegurado. Zelenski ha indicado que el envío de estos expertos militares responde a una "petición de nuestros socios, incluido Estados Unidos.

"De hecho, esto forma parte del acuerdo sobre drones que propusimos a Estados Unidos, en el que trabajamos juntos y que sigue vigente", ha subrayado antes de manifestar la disposición de Kiev a llegar a "acuerdos similares con todos nuestros socios de confianza, desde la cooperación práctica en materia de drones hasta futuras alianzas de defensa".

"Creo que nadie querría dejar la fortaleza y capacidad de Ucrania, probadas en combate, fuera de su seguridad", ha considerado, alegando que en su país tuvieron que "aprender a defenderse" de los drones 'shahed' iraníes con motivo de la guerra abierta tras la invasión rusa de Ucrania, que ha entrado ya en su quinto año. "Hace unos tres años, Rusia recibió drones 'shahed' del régimen iraní. Se trata de drones diseñados para la destrucción a bajo coste de objetivos de infraestructura crítica de alto valor.

Irán enseñó a Rusia a lanzarlos y le proporcionó la tecnología para producirlos. Posteriormente, Rusia los modernizó. Y ahora tenemos pruebas claras de que los drones iraníes utilizados en la región contienen componentes rusos", ha relatado. En esta línea, Zelenski ha señalado que "lo que ocurre hoy en Irán no es una guerra lejana para" su país, "debido a la cooperación entre Rusia e Irán", por lo que ha defendido que los ucranianos no pueden "permanecer indiferentes, incluso si nos separa del sufrimiento humano o del peligro común un océano, por grande y hermoso que sea, o cualquier otra cosa".