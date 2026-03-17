Viceministro de exteriores iraní: "Quienes se unan a los agresores, deberán tener en cuenta las consecuencias"

Un equipo de RTVE ha podido entrevistar al viceministro de Exteriores de Irán, Majid Takht-Ravanchi, que participó en las conversaciones con Washington para llegar a un acuerdo nuclear antes de que "los estadounidenses cambiaran de opinión" y decidieran atacar a su país junto a Israel.

"Cualquiera que coopere con EE.UU. o Israel contra nosotros deberá asumir las consecuencias", afirma.

Pregunta: Trump ha dicho ahora mismo que hay buenas condiciones para un acuerdo, pero ¿cuáles son las buenas condiciones para que Irán negocie e incluso para un alto el fuego?

Respuesta: En primer lugar, debo decir que defendemos a nuestro país. Se nos impuso una guerra sin ninguna justificación. Ni siquiera la Administración estadounidense está en condiciones de decir cuál es el objetivo de esta guerra ni cómo va a terminar esta guerra. Porque la política exterior estadounidense con respecto a Irán, en particular con respecto a la guerra, es un caos. No saben qué hacer.

Cuando dicen que la razón para iniciar la guerra fue la cuestión nuclear, cambian de opinión. Dijeron que hubo un intento de matar al presidente Trump. Luego cambiaron la historia, su narrativa, diciendo que Irán estaba a punto de atacar a Estados Unidos. Y luego fue un ataque preventivo de los Estados Unidos contra Irán. Comenzaron la guerra en medio de las negociaciones. Estuvimos en Ginebra negociando de buena fe. En la última ronda de conversaciones logramos avances significativos, tal y como anunció el ministro de Asuntos Exteriores de Omán. ¿Qué pasó entre el jueves por la noche y el viernes por la noche? Y el sábado por la mañana, en menos de 48 horas, lo que hizo que los estadounidenses cambiaran de opinión. Eso tiene que explicarlo la Administración estadounidense.

Defendemos a nuestro país. Y mientras persista la agresión, seguiremos defendiendo nuestro territorio.

P: Creo que usted participó en esas negociaciones

R: Nunca confiamos en los estadounidenses. Porque en junio pasado también estuvimos negociando con ellos: completamos cinco rondas de negociaciones y, de hecho, ocurrió lo mismo. Hicimos algunos progresos en esos días. Estábamos a punto de empezar la sexta ronda en junio. Dos días antes, nos atacaron. Así que tenemos un recuerdo muy fresco de que desconfiábamos de los Estados Unidos.

Traicionaron no solo a Irán, también al mediador. Traicionaron la diplomacia.

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"No permitiremos que los enemigos se beneficien del paso en Ormuz" P: Trump ha pedido a algunos países como China o Francia que formen parte de una alianza para proteger los barcos en el estrecho de Ormuz ¿Podría esa alianza tener consecuencias para esos países? R: Hemos dejado clara nuestra posición de que, quienes se unan a la agresión, deben tener en cuenta las consecuencias de trabajar con los agresores, con quienes han llevado a cabo esta brutal agresión contra Irán. En cuanto al estrecho de Ormuz, está abierto, pero las fuerzas enemigas y quienes colaboran con los agresores no puede salir libremente del estrecho de Ormuz. Esta es una posición muy basada en principios. Y algunos países que han trabajado con nosotros, que nos han contactado, han obtenido autorización para pasar. Sin embargo, hemos dicho claramente que no permitiremos que los enemigos se beneficien de la libertad de paso. P: ¿Es el Gobierno iraní una amenaza para EE. UU.? ¿Quiere ese país ocupar la isla de Jark? R: Espero que los estadounidenses no cometan el gran error de intentar usar sus fuerzas para ocupar cualquier lugar de Irán. Porque no es una tarea fácil. Nuestras fuerzas militares están más que preparadas para hacer lo que sea necesario para defender la patria. Saddam Hussein, el expresidente iraquí, inició una guerra de agresión que duró ocho años. Ocupó partes del territorio iraní y, como saben, logramos defender nuestro territorio durante ocho años. No permitimos a Saddam Hussein tragarse nuestro territorio. Y lo mismo ocurrirá con los estadounidenses. Deberían pensárselo dos veces antes de invadir nuestro territorio o intentar apoderarse incluso de una pulgada del territorio iraní. P: Y la preocupación del Gobierno iraní por la relación con los países árabes de la región se agravó después de esta situación... R: No. Queremos tener las mejores relaciones con nuestros vecinos, con todos, porque vivimos en el mismo vecindario. Disfrutamos de la misma geografía. Tenemos muchos puntos en común con estos países: historia, religión, geografía, cultura... P: Pero de alguna manera están sufriendo los ataques iraníes R: No significa que estemos atacando a nuestros vecinos, sino que estamos atacando las bases y los activos estadounidenses. Y por eso seguiremos haciéndolo si los estadounidenses utilizan esas bases. Hemos dejado clara nuestra posición a todos los países de la región: no se debe permitir que los estadounidenses hagan un uso indebido de su presencia en esos países, y, cuanto antes desaparezcan todas estas bases, mejor para toda la región. Un hombre observa una declaración televisada del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei. AFP

El estado del nuevo líder supremo P: ¿Qué nos puede decir sobre la salud de Motjamá Jameneí? R: El líder supremo goza de buena salud, se encuentra bien y está haciendo su trabajo y, como saben, solo unos días después del martirio de nuestro difunto líder supremo, el nuevo ha sido elegido por el Parlamento. Y está actuando tal como lo establece la Constitución. P: ¿Y cuando le vamos a ver? R: No sé. Depende de las circunstancias. Y siempre que sea necesario que haga declaraciones públicas en la televisión o en otros lugares, estoy seguro de que lo hará. Ya ha hecho una declaración. Es una cuestión de seguridad. Es algo que tiene que ser así, considerado por el líder supremo y su oficina. P: ¿Podría decirnos una fecha aproximada para el funeral de Ali Jameneí? R: La verdad es que no lo sé, depende de las circunstancias. Ahora estamos en guerra y estoy seguro de que, cuando el contexto lo justifique, también nos ocuparemos de ello. P: Su líder supremo ha sido un objetivo para EE. UU. e Israel. ¿Es Benjamín Netanyahu un objetivo para la causa revolucionaria? R: Nos estamos defendiendo y lo que sea que los militares decidan sobre el plan de guerra, lo harán. No me corresponde a mí decir cuáles son los planes de guerra. No soy militar. Pero estoy seguro de que nuestras fuerzas armadas son lo suficientemente capaces de ejecutar lo que sea necesario para el buen funcionamiento de la guerra. Von der Leyen matiza que la UE se fundó como un "proyecto de paz" y que "siempre respetará el derecho internacional"