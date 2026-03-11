Von der Leyen matiza que la UE se fundó como un "proyecto de paz" y que "siempre respetará el derecho internacional"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado este miércoles que la Unión Europea "siempre defenderá" los principios de Naciones Unidas y del derecho internacional y ha recalcado que la UE "se fundó como un proyecto de paz", dos días después de un polémico discurso en el que abogó por una política exterior "realista" que, según se extraía de sus palabras, no tenía por qué tener siempre en cuenta el actual sistema de normas.

"Ver cómo está el mundo no reduce nuestra determinación para luchar por el mundo que queremos. La UE se fundó como un proyecto de paz. Nuestro compromiso inquebrantable por la paz, los principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional son tan centrales hoy como lo fueron en nuestra creación. Siempre defenderemos estos principios", ha dicho Von der Leyen ante el Parlamento Europeo.

La conservadora alemana ha insistido no obstante en que "no debería haber lágrimas" por el régimen de Irán, al que ha acusado de promover el terrorismo en todo el mundo y de ejercer una "brutal represión" con más de 17.000 víctimas. "Muchos iraníes han celebrado la caída de (Alí) Jameneí", ha añadido, confiando en que este momento sirva para avanzar "hacia un Irán libre" y sin valorar de manera directas las baterías de bombardeos lanzados por Estados Unidos e Israel.

El discurso pronunciado por Von der Leyen derivó en una sucesión de matices y respuestas, con voces clave como la del presidente del Consejo Europeo, António Costa, que reivindicó en público un "orden internacional basado en reglas" y advirtió de que "el unilateralismo nunca es el camino" para resolver los problemas mundiales, un enfoque que aplica a escenarios como el actual conflicto armado en Oriente Medio.

También el Gobierno español ha dejado claro que no comparte la visión de Von der Leyen. "La alternativa al orden internacional es el desorden”, expuso el martes el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, al término del Consejo de Ministros.