Von der Leyen anuncia 200 millones para la energía nuclear: "Europa cometió un error estratégico al alejarse"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este martes que movilizará 200 millones de euros para la energía nuclear, en un momento en el que la Unión Europea vuelve preocuparse por su dependencia de las importaciones de petróleo y gas. "Europa cometió un error estratégico al alejarse de una fuente fiable y asequible de energía baja en emisiones", ha afirmado en su discurso durante la cumbre nuclear organizada por Francia y el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) que se celebra este martes en París.

La jefa del Ejecutivo comunitario ha señalado que los fondos se destinarán a apoyar la inversión privada en tecnologías innovadoras y ha propuesto una nueva estrategia para los reactores nucleares modulares pequeños, con el objetivo de que estén en funcionamiento a principios de la década de 2030.

El anuncio de Von der Leyen llega cuando los precios de la energía se han disparado desde que Estados Unidos e Israel atacaran Irán, que a su vez extendió el conflicto a los países del Golfo Pérsico. La líder europea está bajo escrutinio de la opinión pública porque en la víspera aseguró que la UE "ya no puede ser la guardiana del orden del viejo mundo", que "ha desaparecido y que no volverá". Pese a que la UE "siempre" defenderá "el sistema basado en normas", dijo, ya no puede ceñirse solo a esa estructura para defender sus intereses.