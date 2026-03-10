Von der Leyen anuncia 200 millones para la energía nuclear: "Europa cometió un error estratégico al alejarse"
- París acoge este martes una cumbre organizada por Francia y el Organismo Internacional de la Energía Atómica
- Macron y Grossi defienden los reactores como fuente de "independencia" y "soberanía" frente a los hidrocarburos
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este martes que movilizará 200 millones de euros para la energía nuclear, en un momento en el que la Unión Europea vuelve preocuparse por su dependencia de las importaciones de petróleo y gas. "Europa cometió un error estratégico al alejarse de una fuente fiable y asequible de energía baja en emisiones", ha afirmado en su discurso durante la cumbre nuclear organizada por Francia y el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) que se celebra este martes en París.
La jefa del Ejecutivo comunitario ha señalado que los fondos se destinarán a apoyar la inversión privada en tecnologías innovadoras y ha propuesto una nueva estrategia para los reactores nucleares modulares pequeños, con el objetivo de que estén en funcionamiento a principios de la década de 2030.
El anuncio de Von der Leyen llega cuando los precios de la energía se han disparado desde que Estados Unidos e Israel atacaran Irán, que a su vez extendió el conflicto a los países del Golfo Pérsico. La líder europea está bajo escrutinio de la opinión pública porque en la víspera aseguró que la UE "ya no puede ser la guardiana del orden del viejo mundo", que "ha desaparecido y que no volverá". Pese a que la UE "siempre" defenderá "el sistema basado en normas", dijo, ya no puede ceñirse solo a esa estructura para defender sus intereses.
Francia y la OIEA defienden la "independencia" de las nucleares
En la inauguración del acto, el jefe del Estado anfitrión, Emmanuel Macron, ha defendido la apuesta por la energía nuclear civil como un factor de "independencia", puesto que el suministro de hidrocarburos puede usarse como "un instrumento de presión, incluso de desestabilización".
"La energía nuclear es clave para conciliar la independencia y, por tanto, la soberanía energética, la descarbonización y, por tanto, la neutralidad en carbono para 2050, y la competitividad y, por tanto, la creación de empleo en nuestras economías", ha afirmado el presidente francés.
La energía nuclear se rechaza desde posturas ecologistas porque en su producción genera residuos radioactivos, peligrosos para la salud y el medio ambiente durante miles de años. De hecho, dos activistas de Greenpeace han irrumpido en el escenario cuando Macron y el director de la OIEA, Rafael Grossi, saludaban a los jefes de Estado. Vestidos con trajes y corbatas negras, sostenían pancartas en las que se leía "Energía nuclear = inseguridad energética" y "La energía nuclear alimenta la guerra de Rusia".
Como Macron, también Grossi ha asegurado este martes que la energía nuclear es una "fuente de soberanía" tras años en los que su financiación se trataba como "una cosa delictiva". "La energía nuclear es una fuente de soberanía y autonomía, a pesar de la actual situación y ciertas dependencias", ha señalado el diplomático argentino que representa a la agencia de Naciones Unidas, si bien ha reconocido también "desafíos tecnológicos y medioambientales" con "un largo camino a recorrer".
"No podemos esperar cuatro o cinco años para que las centrales obtengan sus permisos de instalación. Trabajamos en ello y tenemos confianza" en acelerar esos procesos, ha añadido.