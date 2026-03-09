Von der Leyen dice que "no debería derramarse ni una lágrima por el régimen iraní"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha aseverado este lunes que "no debería derramarse ni una lágrima por el régimen iraní" y ha advertido de las consecuencias económicas que puede acarrear la escalada del conflicto en Oriente Medio tras el ataque de EE.UU. e Israel y la respuesta de Teherán contra varios países de la región.

"Digámoslo claramente: no debería derramarse ni una lágrima por el régimen iraní que ha infligido la muerte y ha impuesto la represión a su propio pueblo. Y que ha provocado la devastación y la desestabilización de toda la región a través de sus auxiliares armados con misiles y drones", ha expresado la presidenta del Ejecutivo comunitario durante la conferencia anual de embajadores de la UE, que se celebra en Bruselas.

Sin embargo, la alemana ha evitado pronunciase directamente sobre la cuestión de "si el conflicto en Irán es una guerra emprendida por elección o por necesidad".

"Muchos iraníes, tanto dentro del país como en todos los rincones de Europa y del mundo, han celebrado la desaparición del ayatolá (Alí) Jameneí. Al igual que muchas otras personas de la región. Esperan que este momento pueda abrir el camino hacia un Irán libre", ha afirmado.

Un conflicto de "consecuencias imprevisibles" Von der Leyen ha agregado que "el pueblo iraní merece la libertad, la dignidad y el derecho a decidir su propio futuro, aunque sabemos que ello estará cargado de peligros e inestabilidad durante la guerra y después de ella". Y ha subrayado que el conflicto regional tiene "consecuencias imprevisibles" con repercusiones que se dejan notar en la energía, las finanzas, el comercio y el transporte, así como al desplazamiento de personas. La presidenta de la Comisión Europea no ha mencionado explícitamente que el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán se haya producido al margen de la ONU, pero sí se se ha explayado sobre cómo está cambiando la gobernanza global. "Necesitamos un sistema de gobernanza mundial basado en normas. Por supuesto, el sistema de las Naciones Unidas también debe ser replanteado. Y cuando los formatos tradicionales resultan inoperantes, nos corresponde encontrar formas creativas de resolver las crisis más graves de nuestro tiempo", ha indicado. La ONU pide investigar como un posible crimen de guerra el bombardeo de la escuela de niñas en Irán