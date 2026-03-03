La ONU pide investigar como un posible crimen de guerra el bombardeo de la escuela de niñas en Irán

La Organización de las Naciones Unidas ha solicitado este martes una investigación sobre el ataque a una escuela de niñas en Irán. El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, ha pedido que sea "rápida, imparcial y exhaustiva", ya que, según la organización, podría constituir un crimen de guerra.

Este ataque, dirigido contra la escuela primaria femenina Shajareh Tayyebeh en la ciudad de Minab, al sur de Irán, fue atribuido por el gobierno iraní a las fuerzas israelíes. El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, calificó lo ocurrido de "acto bárbaro" y emitió un comunicado condenando los hechos: "El martirio de docenas de estudiantes inocentes tras el cobarde ataque de los agresores estadounidenses y sionistas contra centros civiles duele en los corazones de todo el pueblo iraní".

La portavoz de la ONU para los derechos humanos, Ravina Shamdasani, ha sido contundente al describir la magnitud de la tragedia: "Decenas de niñas murieron o resultaron heridas cuando la escuela fue alcanzada en plena jornada escolar, en el ataque más mortífero y devastador". Además, ha recordado que los ataques dirigidos contra civiles o bienes de carácter civil, “pueden equivaler a crímenes de guerra".

Miles de personas han participado este martes en un multitudinario funeral en para despedir a las más de 165 víctimas mortales, uno de los episodios más graves desde el inicio de las hostilidades sobre territorio iraní. La procesión ha recorrido las principales calles de la ciudad entre escenas de profundo dolor, con asistentes portando ataúdes cubiertos con fotografías de las niñas mientras la multitud ondeaba banderas iraníes.

La ONU ha señalado finalmente que la responsabilidad de investigar recae en las fuerzas que llevaron a cabo el ataque, a quienes ha instado a publicar resultados y garantizar la reparación para las víctimas.

Riesgo de colapso humanitario y desplazamientos masivos La escalada bélica no solo deja un rastro de víctimas directas, sino que amenaza con desestabilizar la precaria red de asistencia en la región. ACNUR ha mostrado su preocupación por la escalada de tensión en la frontera entre Líbano e Israel y ha reclamado la protección de la población civil, mientras sigue de cerca la situación y coordina la respuesta con las autoridades y organizaciones asociadas. El portavoz, Babar Baloch, ha advertido de que el conflicto "amenaza con desbordar la capacidad humanitaria" en Oriente Medio, una zona que ya alberga a millones de refugiados. "Estamos profundamente preocupados por la escalada del conflicto, su impacto sobre la población civil y los nuevos desplazamientos en la región", ha subrayado. Irán, que acoge actualmente a 1,65 millones de refugiados, se enfrenta a una crisis interna de suministros y servicios básicos. Aunque ACNUR no confirma aún movimientos masivos en las fronteras con Turquía o Afganistán, sí se han certificado desplazamientos críticos de hasta 30.000 personas en Líbano. "Muchas familias están saliendo en coche o a pie con escasas pertenencias y buscando seguridad en otras zonas, y bastantes han pasado la noche en sus vehículos", ha relatado. ““ Además, el portavoz del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), Ricardo Pires, ha alertado de que los niños de la región "ya han soportado meses de inestabilidad y se enfrentan ahora a nuevos traumas, miedo y desplazamiento", insistiendo en que la infraestructura logística para el envío de ayuda vital está seriamente interrumpida.