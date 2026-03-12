El tiempo hoy 12 de marzo en España: las temperaturas suben en casi todo el país

Las temperaturas máximas subirán este jueves en casi toda España, alcanzando hasta 22 grados en Sevilla y Badajoz, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en un día en el que el oleaje pondrá en alerta al norte peninsular, concretamente en la costa de los litorales asturiano y cántabro, además de A Coruña, Lugo, Vizcaya y Girona.

La situación meteorológica de este jueves será en general estable y habrá predominio de cielos poco nubosos o despejados en la península y Baleares.

Aun así, se registrará abundante nubosidad baja matinal en el tercio norte, entorno de la Ibérica y zonas del Mediterráneo que a lo largo del día tenderán a ir levantando.

Posibles chubascos débiles en nordeste de Cataluña, Melilla y oeste de Galicia El organismo estatal ha precisado que, con baja probabilidad, podría darse al principio alguna precipitación débil y dispersa en el nordeste de Cataluña y Melilla y al final en el oeste de Galicia. Asimismo, podría registrarse algún chubasco ocasional por la tarde en sierras del sureste. Habrá nieblas matinales que podrán ser densas en Galicia, alto Ebro y meseta Norte. Mientras tanto, en Canarias el cielo estará nuboso y hay posibilidades de que se registren lluvias débiles y dispersas en el norte de las islas de mayor relieve, más abundantes en La Palma. En el resto del archipiélago el día tenderá a ser poco nuboso y en el este, entrará calima.

Subida de temperaturas, excepto en Baleares En lo que respecta a las temperaturas, las previsiones apuntan a un aumento generalizado de los valores máximos excepto en Baleares, donde se registrarán pocos cambios. ““ Eso en cuanto a máximas, porque las mínimas sí bajarán en Galicia, Asturias, Huesca, Murcia y sur de Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, con aumentos de estos valores mínimos en el resto de la península y Ceuta y con pocos cambios en el resto del país.