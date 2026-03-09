La guerra en Irán sacude la calma de las petromonarquías del Golfo

Inmensos recursos naturales y escasa población local. Los países Golfo necesitan atraer talento y mano de obra extranjera. Lo hacen promocionándose como un destino lujoso y seguro.

"En Dubái puedes dejar la puerta de tu casa abierta", señala una influencer española que vive en esta ciudad del Emiratos Árabes Unidos. Esa imagen idílica se resquebraja ahora por los misiles de Irán.

Su nueva normalidad es convivir con alertas antiaéreas y sonido de explosiones. Españoles en Dubai nos dicen confiar en el escudo antimisiles. Pero no es infalible.

Cuatro personas fallecidas en Emiratos Árabes Unidos Un ciudadano pakistaní residente en Dubái murió este sábado después de que metralla procedente de un dron, que fue interceptado por las defensas aéreas emiratíes, cayera sobre su vehículo. Es la cuarta persona que fallece en el país desde el inicio de los ataques iraníes a sus vecinos del golfo Pérsico hace una semana. Irene Carvajal, residente en esta ciudad, afirma que "no es agradable escuchar las explosiones", pero "no tiene miedo". Por su parte, Octavio Pisani asegura que "no ha habido de momento un impacto con gran número de daños o de fallecidos". Otros prefieren abandonar la zona por si la situación se descontrola. "Es un poco el efecto estampida. Me despierto, abro el grupo de wasap de españolas y veo esta ya se ha ido, esta también. Entonces piensas quizás me tenga que ir yo también, tonto el último. Me tengo que ir yo también", expresa Andrea Elsasser.