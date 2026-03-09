Irán lanza su primera salva de misiles hacia Israel tras el nombramiento de Mojtaba Jameneí

Irán ha anunciado este lunes que ha lanzado sus primeras salvas de misiles hacia Israel desde que Mojtaba Jameneí haya sucedido a su padre, el ayatolá Alí Jameneí, como líder supremo este domingo, después de que este muriera el primer día de la guerra.

El clérigo de 56 años, considerado cercano a los conservadores debido, en particular, a sus vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), el ejército ideológico de la República Islámica, ha sido elegido por la Asamblea de Expertos, un organismo de 88 miembros compuesto por clérigos chiítas.

La declaración ha sido leída solemnemente este domingo por la noche en la televisión estatal por un presentador, mientras aparecía en pantalla una fotografía de Mojtaba Jameneí. La Asamblea de Expertos ha afirmado que "no dudó ni un minuto" en cumplir su misión de nombrar a un líder a pesar de "la brutal agresión de la criminal América y el malévolo régimen sionista".

El CGRI, las fuerzas armadas y la policía ha jurado inmediatamente lealtad al nuevo líder supremo, que sucede a su padre, quien ha estado en el poder desde 1989 hasta su muerte el 28 de febrero durante la ofensiva estadounidense-israelí. Las imágenes han mostrado entonces escenas de júbilo en todo el país, con iraníes ondeando banderas de la República Islámica o las linternas de sus teléfonos móviles en la noche.

Elección de Mojtaba Jameneí Durante una semana, el nombre de Mojtaba Jameneí había estado circulando como posible sucesor para este cargo, tradicionalmente reservado para una figura religiosa. Sin embargo, Alí Jameneí había descartado tal escenario en 2024, a pesar de que la Revolución Islámica puso fin a siglos de monarquía hereditaria en 1979. El hospital subterráneo más grande del mundo se blinda ante una nueva guerra: "Es el lugar más seguro de todo Israel" Los rebeldes hutíes en Yemen, respaldados por Teherán, celebraron la elección, calificándola de "golpe a los enemigos de la República Islámica". Israel anunció el miércoles que el nuevo Líder Supremo sería "un objetivo". En cuanto a Donald Trump, quien se atribuye el derecho a escrutar el poder iraní, ha advertido este domingo que el nuevo Líder Supremo "no durará mucho" sin su aprobación, incluso antes de que se hiciera público su nombre. El jueves, ya había declarado que no aceptaría que Mojtaba Jameneí asumiera el poder.

Primer ataque a Israel de la era Mojtaba Pocas horas después de este anuncio, los medios estatales iraníes han informado del lanzamiento de la primera salva de misiles hacia Israel bajo el mando de Mojtaba Jameneí. En su canal de Telegram, la emisora estatal IRIB ha mostrado el fuselaje de un misil con la inscripción "bajo su mando, Sayed Mojtaba", una referencia religiosa chiíta que simboliza la lealtad de las fuerzas iraníes al nuevo líder. 01.25 min Españoles en Oriente Medio Kuwait, por su parte, ha reportado otro ataque con misiles y drones iraníes durante la noche del domingo al lunes, mientras que fuertes explosiones se han escuchado al amanecer del lunes en varios puntos de Doha, capital de Catar. Baréin ha informado el domingo por la noche de que civiles han resultado heridos, uno de ellos de gravedad, en un ataque con drones iraníes, tras haber avisado previamente de daños en una planta desalinizadora.

Aumento de las tensiones en el Golfo El Departamento de Estado de EE. UU. ha ordenado a todo el personal diplomático "no esencial" en Arabia Saudí y a sus familias que abandonaran el país el domingo por la noche "debido a los riesgos para su seguridad". Israel ataca instalaciones petroleras y deja un Teherán apocalíptico: nube tóxica y bombardeos continuos Irán, aún conmocionado por los intensos ataques aéreos, mantiene que está preparado para "al menos seis meses de guerra", ignorando las llamadas de "rendición incondicional" de Donald Trump. Desde el inicio de la guerra, Irán ha respondido disparando misiles y drones contra infraestructuras en el Golfo, una región rica en hidrocarburos y sede de varias bases militares estadounidenses. El conflicto ha paralizado gran parte del flujo de hidrocarburos del Golfo. El Estrecho de Ormuz es el centro de las preocupaciones, ya que alrededor del 20% de la producción mundial de petróleo y casi el 20% del gas natural licuado (GNL) transitan habitualmente por él. El bloqueo del estrecho de Ormuz deja más de 3.000 barcos atrapados El precio del barril de petróleo ha superado los 100 dólares el lunes, alcanzando su nivel más alto desde el verano de 2022 tras la invasión rusa de Ucrania. Este aumento es "un precio muy bajo a pagar por la paz y la seguridad de Estados Unidos y del mundo", ha afirmado Donald Trump en su red social Truth Social.