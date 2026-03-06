Greenpeace advierte del riesgo medioambiental de vertidos de petróleo en el estrecho de Ormuz

Una investigación realizada por Greenpeace revela que hay más de 68 petroleros cargados que están varados en el estrecho de Ormuz y que suponen un riesgo medioambiental que añade inestabilidad en la región.

La organización estima que transportan más de 16.000 millones de litros de petróleo, lo que equivale aproximadamente al consumo de crudo de España durante tres meses. "Un derrame de petróleo podría destruir estos ecosistemas únicos y los medios de vida que dependen de ellos durante décadas", señala Greenpeace en su investigación, y recuerda que el ecosistema de la zona alberga arrecifes de coral, manglares y praderas marinas.

El estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del crudo y del gas natural que se consumen en el planeta, es ahora un paso cerrado donde hay más de 3.000 barcos atrapados, según la empresa británica Clarkson. También es una ruta clave para otros productos como el aluminio, el azúcar y los fertilizantes. Puede consultarse su situación en tiempo real en el portal Marine Traffic.

Por ello, el director de Programas de Greenpeace España, Javier Raboso, ha pedido el cese inmediato de la violencia militar, el retorno al derecho internacional y soluciones diplomáticas.