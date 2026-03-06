La guerra ya nos ha empezado a tocar el bolsillo de los consumidores a través de los carburantes. Su precio se ha disparado en estos días y es el diésel el combustible que más lo acusa. En la última semana se ha encarecido 16 céntimos, hasta situarse de media en 1,59 euros el litro. La subida ha sido algo más suave para las gasolinas, que están a 1,57 euros el litros, 10 céntimos más caras que antes del conflicto en Oriente Medio.

Llenar ahora un depósito de gasóleo nos sale de media unos 9 euros más caro que hace siete días, y 5 euros si echamos gasolina.

Ambos combustibles llevaban muchos meses sin alcanzar estas cifras. El gasoil no valía tanto desde noviembre de 2023; la gasolina, desde agosto de 2024.

El crudo va camino de los 100 euros barril La escalada de precios se ha producido tras iniciar Estados Unidos e Israel la guerra contra Irán. La patronal de las estaciones de servicio ya advirtió que la inestabilidad geopolítica provocaría un repunte del petróleo. Lo cierto es que el crudo ya ha superado los 90 dólares el barril, en el caso del brent europeo. Entidades como Facua han denunciado que "numerosas gasolineras están inflando sus beneficios con grandes subidas de precios para aprovechar el aumento de la demanda que se ha producido en los últimos días". Las asociaciones de gasolineros insisten en que ellos no varían sus márgenes y recuerdan que el de los carburantes es un sector liberalizado, Los transportistas y gasolineros culpan a las petroleras de la subida inmediata de los carburantes