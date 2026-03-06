El diésel ya sube 16 céntimos y cuesta más que la gasolina, los primeros efectos del conflicto
- Llenar el depósito se encarece en una semana 9 euros y 5,5 euros para la gasolina
- Las gasolineras destacan que hay libertad de precios en los carburantes
La guerra ya nos ha empezado a tocar el bolsillo de los consumidores a través de los carburantes. Su precio se ha disparado en estos días y es el diésel el combustible que más lo acusa. En la última semana se ha encarecido 16 céntimos, hasta situarse de media en 1,59 euros el litro. La subida ha sido algo más suave para las gasolinas, que están a 1,57 euros el litros, 10 céntimos más caras que antes del conflicto en Oriente Medio.
Llenar ahora un depósito de gasóleo nos sale de media unos 9 euros más caro que hace siete días, y 5 euros si echamos gasolina.
Ambos combustibles llevaban muchos meses sin alcanzar estas cifras. El gasoil no valía tanto desde noviembre de 2023; la gasolina, desde agosto de 2024.
El crudo va camino de los 100 euros barril
La escalada de precios se ha producido tras iniciar Estados Unidos e Israel la guerra contra Irán. La patronal de las estaciones de servicio ya advirtió que la inestabilidad geopolítica provocaría un repunte del petróleo. Lo cierto es que el crudo ya ha superado los 90 dólares el barril, en el caso del brent europeo.
Entidades como Facua han denunciado que "numerosas gasolineras están inflando sus beneficios con grandes subidas de precios para aprovechar el aumento de la demanda que se ha producido en los últimos días". Las asociaciones de gasolineros insisten en que ellos no varían sus márgenes y recuerdan que el de los carburantes es un sector liberalizado,
El diésel profesional, al alza
El gasóleo profesional también sube. Su coste medio es de 1.29 euros litros. La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha denunciado desde principios de semana que, en solo tres días, este combustible se había encarecido más de 15 céntimos.
La entidad ha reclamado al Gobierno un "control estricto" de los movimientos de las empresas petroleras y medidas similares a las bonificaciones activadas con la crisis de Ucrania en 2023.
La extrema situación de riesgo que se vive en Oriente Medio ha obligado al cierre del estrecho de Ormuz, que separa el golfo Pérsico y el de Omán. Por esta vía marítima circula la quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos y se estima que unas 3.000 embarcaciones están retenidas en la zona.
Esta parálisis ya se traslada al precio del crudo y hace temer que se desencadene una espiral inflacionaria similar a la de 2023 cuando estalló la guerra de Ucrania.