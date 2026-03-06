Funcas prevé que la inflación suba por encima del 3% si la guerra entre Estados Unidos e Irán se prolonga hasta el verano

La Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) prevé que si el conflicto entre Estados Unidos e Irán dura alrededor de tres meses, la inflación en España subiría por encima del 3% de aquí al verano y el PIB crecería dos décimas menos de lo anticipado en 2026. Así lo indica en un comunicado hecho público este viernes, donde estima que para finales de 2026 el IPC se acercaría al 2,5%.

También estima que, si la guerra se prolonga más tiempo o si se destruyen infraestructuras energéticas y se provocan alteraciones importantes de los flujos energéticos, el escenario sería "significativamente más negativo".