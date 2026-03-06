Funcas prevé que la inflación suba por encima del 3% si la guerra entre Estados Unidos e Irán se prolonga hasta el verano
- Además, estima que el PIB español crecería dos décimas menos de lo anticipado en 2026
- Si el conflicto dura más tiempo, el escenario sería "significativamente más negativo"
La Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) prevé que si el conflicto entre Estados Unidos e Irán dura alrededor de tres meses, la inflación en España subiría por encima del 3% de aquí al verano y el PIB crecería dos décimas menos de lo anticipado en 2026. Así lo indica en un comunicado hecho público este viernes, donde estima que para finales de 2026 el IPC se acercaría al 2,5%.
También estima que, si la guerra se prolonga más tiempo o si se destruyen infraestructuras energéticas y se provocan alteraciones importantes de los flujos energéticos, el escenario sería "significativamente más negativo".
Efectos en el consumo privado y el turismo
Según la previsión de Funcas, el encarecimiento de la cesta de la compra retraería el avance del consumo privado, que es el principal motor de crecimiento en el corto plazo. También se verían afectadas las exportaciones y el turismo podría verse resentido por el encarecimiento de los vuelos y el menor poder adquisitivo de la población por la subida general de precios.
No obstante, "es posible que este efecto fuera compensado, parcialmente, por el aumento del atractivo de nuestro país frente a otros destinos competidores cercanos a Oriente Medio, que podrían ser percibidos como más inseguros", señala Funcas en el estudio. Otro factor que podría verse afectado es la inversión, ya que muchas decisiones podrían paralizarse o posponerse como resultado de la incertidumbre.
Todos estos efectos son los que podrían hacer que el PIB español creciera dos décimas menos de lo previsto en 2026, y el impacto sería, por tanto, "limitado".
Con todo, explica que el cierre casi total del estrecho de Ormuz por el que pasa la quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos podría desencadenar una espiral inflacionaria similar a la que surgió con la guerra de Ucrania. No obstante, señala que teniendo en cuenta estos factores, los efectos podrían ser más acotados en esta ocasión.