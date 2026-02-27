La inflación se mantiene en el 2,3% en febrero por la caída en el precio de la electricidad

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se ha estabilizado en el segundo mes del año y ha cerrado febrero en el 2,3% interanual, sin cambios respecto a enero, según el dato adelantado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que apunta al abaratamiento de la electricidad como principal responsable, frente a unos precios de combustibles, restauración y alimentos que siguen al alza.

El dato de febrero pone fin a la racha de tres meses consecutivos de caídas en la inflación desde el máximo que tocó en octubre. En este tiempo, el índice ha retrocedido ocho décimas, pasando del 3,1% al 2,3% actual, siendo la de enero la caída más abultada (seis décimas).

Respecto a otros meses de febrero, el 2,3% registrado este año es siete décimas inferior al dato de 2025, cuando los precios de la electricidad repuntaron con fuerza por el regreso del IVA al 21%, y se sitúa lejos del 7,6% que anotó el IPC en 2022, coincidiendo con el inicio de la guerra de Ucrania.

En este comportamiento, según Estadística, ha influido el descenso de los precios de la electricidad, que han compensado el repunte de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, restaurantes y servicios de alojamiento y de los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyos precios han aumentado más que en el mismo mes del año pasado.

Fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa han destacado que España "sigue en la senda de control de precios" marcada por el objetivo del Banco Central Europeo (BCE) de un crecimiento cercano al 2% y han celebrado que "esta moderación favorece que los salarios aumenten por encima de la inflación", lo que a su juicio permite a las familias ganar poder adquisitivo.