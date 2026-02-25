La nómina de las pensiones marca un nuevo récord en febrero al superar los 14.272 millones
- Incluye la revalorización del 2,7% de las pensiones contributivas aprobada por el Gobierno para 2026
- Sube la pensión media del sistema y también la edad de jubilación, hasta los 65,3 años
El gasto en pensiones sigue sin tocar techo. En febrero, la Seguridad Social destinó 14.272,4 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,07% más que en el mismo mes de 2025 y la cifra más alta desde que hay registros, de acuerdo a los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La nómina de febrero incluye la revalorización del 2,7% de las pensiones contributivas aprobada por el Gobierno para 2026, pese a que todavía no se ha convalidado en el Congreso, algo que se espera para este jueves después de que el Ejecutivo haya separado la medida del escudo social, tal como reclamaban PP y Junts.
Como es habitual, el grueso de la nómina de las pensiones contributivas (tres cuartas partes) corresponden a pensiones de jubilación. En concreto, estas pensiones han supuesto el 73,2% de la nómina, 10.451,3 millones de euros.
A pensiones de viudedad se han destinado 2.275,8 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.322,9 millones; la de orfandad, a 184,4 millones de euros y la de las prestaciones en favor de familiares, a 38,2 millones.
En total, la Seguridad Social ha abonado este mes 10.446.888 pensiones a cerca de 9,5 millones de personas.
La pensión media del sistema sigue subiendo
Tras la revalorización de las pensiones, la pensión media del sistema ha crecido un 4,5% respecto al mismo mes del año anterior, hasta los 1.366,2 euros. Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión: jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares.
De ellas, destaca la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,6 millones de personas). Se ha situado a cierre de mes en 1.566,8 euros, un 4,4% más que en febrero de 2025.
A su vez, los datos consolidan la tendencia de un crecimiento sostenido de las jubilaciones demoradas a la vez que baja el número de anticipadas, ha destacado el Ministerio. Así, la edad de jubilación sigue subiendo: ya se sitúa en 65,3 años, cuando en 2019 era de 64,4 años.
Por último, 1.367.995 pensiones han contado en febrero con el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que un 77,6% son percibidas por mujeres (1.061.238). Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija y su solicitud debe realizarse en el momento en el que se solicita la pensión y su importe medio mensual es de 76,95 euros.