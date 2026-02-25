La nómina de las pensiones marca un nuevo récord en febrero al superar los 14.272 millones

El gasto en pensiones sigue sin tocar techo. En febrero, la Seguridad Social destinó 14.272,4 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,07% más que en el mismo mes de 2025 y la cifra más alta desde que hay registros, de acuerdo a los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La nómina de febrero incluye la revalorización del 2,7% de las pensiones contributivas aprobada por el Gobierno para 2026, pese a que todavía no se ha convalidado en el Congreso, algo que se espera para este jueves después de que el Ejecutivo haya separado la medida del escudo social, tal como reclamaban PP y Junts.

Como es habitual, el grueso de la nómina de las pensiones contributivas (tres cuartas partes) corresponden a pensiones de jubilación. En concreto, estas pensiones han supuesto el 73,2% de la nómina, 10.451,3 millones de euros.

A pensiones de viudedad se han destinado 2.275,8 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.322,9 millones; la de orfandad, a 184,4 millones de euros y la de las prestaciones en favor de familiares, a 38,2 millones.

En total, la Seguridad Social ha abonado este mes 10.446.888 pensiones a cerca de 9,5 millones de personas.