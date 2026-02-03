Subida de las pensiones y escudo social se votarán por separado en el Congreso: así quedan los dos decretos

La subida de las pensiones tendrá una segunda oportunidad en el Congreso. También el llamado escudo social, con medidas como la suspensión de los desahucios en casos de vulnerabilidad. El Gobierno ha cedido a las exigencias de la oposición y ha aprobado todo ello en dos decretos, en lugar de en uno, ese gran paquete conocido como ómnibus, que fue rechazado en la cámara baja con los 'noes' de PP, Junts, Vox y UPN.

De este modo, la aprobación debería ser más sencilla. Populares y neoconvergentes han explicitado su intención de apoyar la revalorización de las pensiones si se presentaba en un decreto "limpio", sin la moratoria antidesahucios. Además, el Ejecutivo se ha abierto a negociar por partes con sus socios parlamentarios habituales, Esquerra Republicana, Bildu y PNV. Estos últimos han pedido proteger también a los pequeños propietarios con una sola vivienda en alquiler.

El equilibrio no es imposible, pero tampoco ha sido fácil para la coalición y la clave estará finalmente en los detalles. Para comprender mejor cada uno de los dos decretos, que se debatirán y votarán próximamente en el Congreso, explicamos a continuación su contenido.

Decreto de pensiones: diferentes subidas y cambios de cotización El decreto de pensiones del Gobierno plantea dos niveles de subidas: La revalorización de las pensiones contributivas con un alza del 2,7%; esto es, para compensar la inflación de 2025 y que los pensionistas en general no pierdan poder adquisitivo.

con un alza del esto es, para compensar la inflación de 2025 y que los pensionistas en general no pierdan poder adquisitivo. Un incremento del 11,35% de las pensiones no contributivas. Estas son las prestaciones que perciben quienes no han cotizado nunca a la Seguridad Social o no lo suficiente para cobrar la contributiva. Esta mayor subida se justifica porque el punto de partida es inferior. Una pensión no contributiva está sobre los 630 euros al mes en 14 pagas, mientras que los pensionistas jubilados pueden cobrar entre 888 euros y 3.360 euros mensuales, que es la pensión máxima. Además, el Ministerio de Inclusión ha planteado una subida de la pensión mínima (del 7%, según se avanzó en diciembre) y ha actualizado las bases de cotización. Respecto a la Seguridad Social, se amplía en 10 años el plazo de cancelación de los préstamos; se sube la cotización de bomberos y agentes forestales para que puedan adelantar su jubilación; se prorroga la compatibilidad de pensión y trabajo para los médicos de atención primaria; y se establecen las primas para la cotización por contingencias profesionales, es decir, los riesgos asociados al trabajo. Por último, de aprobarse este decreto, se confirmará que quienes cobran el paro no tendrán la obligación de hacer la declaración de la renta.