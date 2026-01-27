Qué decae con el 'no' del Congreso al decreto ómnibus: de la subida de las pensiones a la paralización de los desahucios

Como ya ocurrió en 2025, el 'no' de la mayoría del Congreso al decreto ómnibus del Gobierno deja en el aire la subida de las pensiones, la moratoria de desahucios a personas vulnerables y el bono social eléctrico, entre otras medidas sociales incluidas en el texto.

Esa mezcla —a la que se remiten PP y Junts para explicar su rechazo— exige también diferenciar qué políticas decaen y cuáles se mantienen a pesar de no estar ratificadas en el Congreso. Las repasamos a continuación:

¿Qué pasa con la subida y revalorización de las pensiones? El Consejo de Ministros aprobó en diciembre de 2025 una subida de las pensiones, con diferentes alzas en función de la jubilación o prestación que perciben más de 10 millones de personas en España: Pensiones contributivas en general: +2,7%. Es lo que se llama "revalorización" porque se eleva tanto como la inflación del último año para no perder poder adquisitivo.

en general: +2,7%. Es lo que se llama "revalorización" porque se eleva tanto como la inflación del último año para no perder poder adquisitivo. Pensiones mínimas : +7%.

: +7%. Pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital: +11,4%. Estos incrementos, aunque se han rechazado, se aplicarán en las nóminas de enero, puesto que la norma estaba vigente hasta este martes, según ha explicado el Ministerio de la Seguridad Social. No obstante, en febrero se volverá a cobrar igual que en 2025 si el Gobierno no es capaz de aprobar de forma separada la revalorización y los incrementos adicionales. "El Gobierno trabaja intensamente para preservar los derechos de los ciudadanos y cumplir su compromiso inquebrantable con los pensionistas: que la revalorización prevista para 2026 sea una realidad a pesar de la irresponsabilidad mostrada hoy por algunos grupos parlamentarios", han indicado desde el departamento que dirige la ministra Elma Saiz. Tanto el PP como Junts han pedido al Ejecutivo que presente la revalorización en un real decreto por separado y, entonces, han asegurado que lo apoyarán, por lo que existe la posibilidad de que el alza conforme a la inflación pueda estar en vigor antes de la nómina de febrero.

El salario mínimo: se mantiene El salario mínimo interprofesional (SMI) no decaerá, según ha asegurado la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una entrevista en Las mañanas de RNE, en la que ha explicado que ha dictado un criterio interpretativo para evitar vacío legal, como ya ocurrió en 2025. De este modo, seguirá en vigor la cuantía de 2025, fijada en 1.184 euros mensuales en 14 pagas, mientras se negocia una nueva subida en 2026 con la patronal y los sindicatos. Díaz garantiza que el salario mínimo seguirá en vigor y critica que "las derechas" no apoyen la subida de las pensiones

Escudo social contra desahucios y bono social eléctrico: decaen El real decreto buscaba la prórroga por sexto año consecutivo de la paralización de los desahucios para las personas y familias vulnerables sin alternativas, así como el descuento en la factura de la luz (bono social eléctrico) y la garantía de suministros para los consumidores que también acrediten que están en una situación vulnerable. Las tres son medidas sociales que se introdujeron en 2020, a raíz de las "circunstancias excepcionales" de la pandemia de coronavirus, pero se han prorrogado desde entonces, dado que los problemas a los que se enfrentan los hogares con menos ingresos han persistido. El último decreto validado en el Congreso las prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2025, tras alcanzar el Gobierno un acuerdo con Junts en enero de ese año. A la vista de esa fecha de caducidad, el Consejo de Ministros pasó un nuevo real decreto justo antes del parón navideño, que es el que ahora ha bloqueado el Congreso, lo que hace decaer las medidas. Pero la situación no es nueva: el año pasado, también los votos de PP, Junts y Vox tumbaron la prórroga de estas medidas sociales en un decreto ómnibus. Poco después, se rescataron en un pacto de Sánchez con los de Carles Puigdemont. La incógnita ahora está en si podrá repetirse esa fórmula. De lo contrario, el "escudo social" decaerá definitivamente en esta ocasión.

¿Qué otras medidas se incluían? El llamado decreto ómnibus incluía otras medidas de distinta índole, más allá de la política social, que de momento no podrán aplicarse: ⁠Deducción del IVA para obras de mejora de eficiencia energética en viviendas;

⁠Deducción para compra de vehículos eléctricos o puentes de recarga;

Exención del pago del impuesto de sociedades para instalaciones de autoconsumo energético⁠;

Entregas a cuentas para las comunidades autónomas y entidades locales;

Eliminar la obligación de presentar la declaración de la renta para los parados;

⁠Ayudas por daños personales en los incendios forestales;

Ampliación de línea de ayudas por la dana;

La congelación de las cotizaciones de autónomos;

La congelación de las cotizaciones de autónomos;

La compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo para médicos de atención primaria.