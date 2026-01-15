Así funciona el nuevo abono único: lejos de los descuentos de Cercanías, pero abarata autobús y media distancia

Con la entrada en vigor del abono único de transporte, por 60 euros mensuales (30 para menores de 26 años), los viajeros pueden acceder a distintos trayectos con tarifa plana. ¿Qué incluye y qué no este nuevo billete? Este nuevo ticket permite viajar de forma ilimitada en servicios de Regionales y Media Distancia de RENFE. Además, incluye los servicios de Avant Tortosa-Barcelona, A Coruña–Ourense, Murcia–Alicante y Madrid-Salamanca. El abono también permite utilizar los trenes de Cercanías y Rodalies en las 15 zonas de España que cuentan con esta modalidad. Otro servicio incluido son las líneas de autobuses interurbanas. Por ejemplo, se puede viajar desde Barcelona a Madrid con diferentes líneas que cuentan con concesiones de Servicio Público Regular, pasando por Zaragoza. Madrid es la comunidad autónoma que cuenta con más corredores de autobús. Tiene 19 de las 34 líneas estatales. Entre ellas: Madrid-Cádiz, Madrid-San Sebastián o Madrid-Badajoz.

Aterriza el abono único de transporte, que nació con la idea de cambiar “para siempre la forma en la que los españoles entendemos el transporte público”. A partir del 19 de enero, los ciudadanos podrán beneficiarse de este título que de momento solo integra los medios de transporte estatal, aunque el Gobierno confía en ampliar el catálogo de servicios a medida que se sumen comunidades y ayuntamientos. A falta de que la propuesta incluya metros, tranvías o autobuses urbanos, ¿hasta qué punto cambia la realidad del transporte público en España?

El análisis de DatosRTVE confirma que el abono único queda lejos de los descuentos ya existentes en Cercanías y Rodalies, no reduce todos los tiempos de viaje ni derriba todas las barreras. Pero sí abarata muchos trayectos, lo que supone un alivio para el bolsillo de los usuarios autobuses de largo recorrido y los trenes de Media Distancia, además de abrir nuevas oportunidades para los viajeros.

Media distancia más barata, pero sin mejoras en Cercanías y Rodalies Aunque los trenes de Cercanías y Rodalies están incorporados en el nuevo abono, no sustituirá los billetes bonificados existentes. Seguirán existiendo los abonos de 20 euros mensuales para la mayoría de los núcleos de Cercanías, así como los abonos gratuitos para viajeros frecuentes de Cercanías Asturias y Cantabria. "Será un producto más", matizaba el pasado mes de diciembre el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. El nuevo título no logra competir con los tickets bonificados, pero sí se convierte en una opción atractiva para acceder a diferentes combinaciones de Cercanías y buses interurbanos. En todo caso, la opción más atractiva será para los usuarios de trenes de media distancia, que notarán reducciones en su tarifa de más del 50% en muchos casos, como en los trenes regionales de Cataluña (Lleida-Barcelona o Tortosa-Barcelona). Por el momento solo se han incluido cuatro trenes Avant en la nueva tarifa plana: Madrid–Salamanca, A Coruña–Ourense, Murcia–Alicante y Tortosa-Barcelona; aunque se prevé nuevas incorporaciones. De media, los usuarios de trenes Media Distancia y Avant pagarán un 65% menos, lo que supone un alivio importante para muchos bolsillos.