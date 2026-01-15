Así funciona el nuevo abono único: lejos de los descuentos de Cercanías, pero abarata autobús y media distancia
- La tarifa plana del abono único de transporte supondrá un 75% de ahorro en trayectos de autobús y Media Distancia
- Los billetes de Cercanías bonificados convivirán con la nueva medida que entra en vigor este mes
Aterriza el abono único de transporte, que nació con la idea de cambiar “para siempre la forma en la que los españoles entendemos el transporte público”. A partir del 19 de enero, los ciudadanos podrán beneficiarse de este título que de momento solo integra los medios de transporte estatal, aunque el Gobierno confía en ampliar el catálogo de servicios a medida que se sumen comunidades y ayuntamientos. A falta de que la propuesta incluya metros, tranvías o autobuses urbanos, ¿hasta qué punto cambia la realidad del transporte público en España?
El análisis de DatosRTVE confirma que el abono único queda lejos de los descuentos ya existentes en Cercanías y Rodalies, no reduce todos los tiempos de viaje ni derriba todas las barreras. Pero sí abarata muchos trayectos, lo que supone un alivio para el bolsillo de los usuarios autobuses de largo recorrido y los trenes de Media Distancia, además de abrir nuevas oportunidades para los viajeros.
Media distancia más barata, pero sin mejoras en Cercanías y Rodalies
Aunque los trenes de Cercanías y Rodalies están incorporados en el nuevo abono, no sustituirá los billetes bonificados existentes. Seguirán existiendo los abonos de 20 euros mensuales para la mayoría de los núcleos de Cercanías, así como los abonos gratuitos para viajeros frecuentes de Cercanías Asturias y Cantabria. "Será un producto más", matizaba el pasado mes de diciembre el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.
El nuevo título no logra competir con los tickets bonificados, pero sí se convierte en una opción atractiva para acceder a diferentes combinaciones de Cercanías y buses interurbanos.
En todo caso, la opción más atractiva será para los usuarios de trenes de media distancia, que notarán reducciones en su tarifa de más del 50% en muchos casos, como en los trenes regionales de Cataluña (Lleida-Barcelona o Tortosa-Barcelona). Por el momento solo se han incluido cuatro trenes Avant en la nueva tarifa plana: Madrid–Salamanca, A Coruña–Ourense, Murcia–Alicante y Tortosa-Barcelona; aunque se prevé nuevas incorporaciones.
De media, los usuarios de trenes Media Distancia y Avant pagarán un 65% menos, lo que supone un alivio importante para muchos bolsillos.
Rutas ilimitadas en autobús por 60 euros al mes
Del mismo modo, la tarifa plana tendrá un impacto positivo para los viajeros frecuentes de autobuses de largo recorrido. Por ejemplo, una persona que realice un viaje de ida y vuelta cada semana entre Madrid y Valladolid podrá ahorrar más del 40% respecto a la tarifa actual de un bono de 10 viajes.
Aunque viajar en autobús no cuesta lo mismo según el código postal. En Cataluña o Andalucía el precio de los trayectos en bus es un 25% superior a sus tarifas homólogas en el País Vasco. Ante este paisaje desigual, el abono único se presenta como una especie de homogeneizador que, aunque no borra las brechas territoriales, las hace un poco menos profundas.
El título único se podrá utilizar en todas las concesiones de transporte regular de viajeros por carretera, competencia de la Administración General del Estado, para cualquier origen y destino. Para viajar con las empresas concesionarias, el usuario deberá dirigirse al canal de venta habitual y hacerse con el título de transporte asociado al Abono Único.
El Ministerio de Transportes advierte, en la página web del Abono Único, de que las empresas concesionarias no podrán cargar gastos de gestión en la expedición de billete.
Aunque la nueva modalidad permite realizar viajes ilimitados en los diferentes medios de transporte mencionados, no está pensado para realizar viajes de larga distancia. Para averiguar cómo de útil es el abono único en el caso de querer cruzar la península utilizando transporte público, en DatosRTVE hemos analizado dos fórmulas para un mismo viaje: Salou-Cádiz, en un caso con el abono y en otro con alta velocidad.
Un caso práctico: trayecto de Salou al Puerto de Santa María
Trayecto con trenes convencionales y autobuses de largo recorrido
Tren Regional Exprés R17 Salou a Barcelona Estación de Francia 1:43h por 9,17€
De la Estación de Francia hay que caminar unos 18 minutos a la Estación del Norte atravesando el parque de la Ciutadella y el Arco del Triunfo.
Bus nocturno de Barcelona (Estación de Autobuses Barcelona Nord) a Madrid (Madrid Estación Sur) 7:50h por 17€
Bus nocturno de Madrid a Cádiz: Madrid, Estación Sur de Autobuses a El Puerto de Santa María, N-IVa (Estación de tren) 7:35h por 41€
- Precio total sin abono: 74,20€
- Precio con abono: 60€
- Tiempo total de viaje (solo trayectos): 17:17h
Trayecto en Alta Velocidad:
Salou - Tarragona - Camp de Tarragona: 0:40h por 7,20€
Tarragona - Madrid 2:25h diferentes precios alrededor de los 42€
Madrid - Cádiz 4:40h ALVIA, precios alrededor de los 35€
- Precio total: 84,20€
- Tiempo total de viaje (solo trayectos): 7:45h
La diferencia de precio apenas roza los 25 euros entre ambos trayectos, sin embargo, los tiempos se dilatan hasta diez horas sin la Alta Velocidad.
Así emerge una España de dos velocidades: la del que tiene prisa y paga por ella, y la del que tiene tiempo y lo entrega. El abono democratiza el acceso al territorio, pero también la espera. Los viajes de largo recorrido, con el nuevo abono, se encogen en dinero y se estiran en tiempo.
En Alemania se introdujo un título similar en 2023, con el Deutschlandticket, un abono de 63 euros mensuales para todo el transporte público del país, excepto la alta velocidad. España, por ahora, reproduce la idea, pero aún no la completa.
La pregunta ya no es solo económica: ¿es suficiente con poder viajar barato si el precio real está en las horas? ¿Debe la velocidad ser un privilegio o un derecho más dentro del abono? ¿Hasta dónde llegará la integración —metros, tranvías, autobuses urbanos— y cuánto dependerá de la voluntad de cada territorio? El debate de fondo sigue abierto: no solo cómo nos movemos, también cuánto vale nuestro tiempo.