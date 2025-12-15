Sánchez anuncia un abono único de transporte para todo el país de 60 euros al mes para adultos y 30 para jóvenes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes la puesta en marcha de un abono único de transporte para viajar por todo el país, con un precio de 60 euros al mes para adultos y de 30 para los jóvenes menores de 26 años.

En una comparecencia para presentar el informe 'Cumpliendo', Sánchez ha añadido que este abono se aprobará en el último Consejo de Ministros del año, en el que también se extenderán el resto de ayudas al transporte. "Creo que va a ser importante porque va a cambiar para siempre la forma en la que los españoles entendemos el transporte público", ha señalado.

El nuevo abono, que entrará en vigor en la segunda quincena de enero, permitirá a los ciudadanos viajar por todo el país y coger todos los trenes de Cercanías, Media Distancia y los servicios de autobús estatales, por una tarifa plana de 60 euros al mes para los adultos y de 30 euros para los jóvenes de menos de 26 años.

Según el Gobierno, la medida beneficiará a dos millones de usuarios. Así, un trabajador que viaje a diario de Vigo a Santiago o de Jerez a Sevilla, podrá ahorrarse hasta casi un 60% del gasto mensual en transporte público, ha explicado.

Hace un llamamiento a las comunidades para que se sumen De momento, el abono incluirá los trenes de Renfe que no sean alta velocidad y los autobuses de largo recorrido, al ser todo ello competencia del Estado, aunque el Gobierno espera que las autonomías y ayuntamientos también se sumen "progresivamente". Así, ha hecho un llamamiento para se vayan adhiriendo progresivamente todas las redes de transporte público autonómicas y locales a este nuevo abono, "facilitando el acceso asequible al transporte público en todo el país para todos los ciudadanos". "Nos parece que esto es gobernar. Es hacer más fácil lo importante para la gente de a pie", ha insistido el presidente del Gobierno. Cabe recordar que este billete ya fue anunciado por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a principios de año para entrar en vigor en 2026, pero faltaba ponerle precio y fecha definitiva.